Cristiano Ronaldo, sancionado con 30 días de suspensión por indisciplina con Portugal

El astro luso Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión por abandonar su selección, informó este lunes la Federación Portuguesa de Futbol (FPF).

La Comisión de Disciplina de la FPF consideró "totalmente procedente" la acusación contra Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de su selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con el seleccionador Jorge Jesus.

El astro luso, que también tendrá que pagar una multa de 255 euros (286 dólares), ha recibido la sanción mínima incluida en el reglamento, que contempla por el abandono de la selección penas de entre uno y seis meses de suspensión.

La sanción impuesta este lunes, que le priva de jugar con su selección, empieza a contar desde el 1 de octubre en que quedó automáticamente suspendido tras abandonar el 30 de septiembre la concentración de la selección lusa en vísperas del partido de Liga de Naciones contra Dinamarca.

El astro luso habría cumplido así ya 19 días y finalizará su sanción a final de mes.

El astro luso cumplirá su sanción antes de la próxima ventana internacional, a mediados de noviembre, cuando Portugal se enfrentará a Dinamarca el 14 de noviembre y a Gales el 16 de noviembre en la Liga de Naciones.

La Comisión de Disciplina ha tenido en cuenta "el arrepentimiento demostrado en el comunicado" de Cristiano Ronaldo del pasado 6 de octubre, en el que admitía su fallo y se mostraba dispuesto a asumir un castigo. AFP