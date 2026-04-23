Cruz Azul despide a Nicolás Larcamón; Joel Huiqui asume como técnico interino
Este miércoles, Cruz Azul anunció la destitución de Nicolás Larcamón como director técnico del primer equipo.
"Existe una inercia negativa en resultados y formas que es inocultable, mismas que han hecho eco en nuestra afición. Estamos convencidos de que esta es la oportunidad de intervenir de cara a la liguilla e intentar cambiar la tendencia", explicó el equipo a través de un comunicado.
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La cúpula cementera explicó que esta resolución surge tras un análisis profundo de cara a la liguilla, con el firme propósito de revertir la tendencia actual y salvaguardar el proyecto deportivo.
La travesía de Nicolás Larcamón por la Noria resultó ser un periplo de contrastes marcados.
Larcamón dirigió un total de 47 encuentros oficiales con el conjunto cementero. Su registro final arroja un saldo de 24 victorias, 16 empates y 7 derrotas. A pesar de su reciente destitución, el estratega argentino deja al equipo en la cuarta posición de la tabla general con 30 puntos, asegurando virtualmente la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026.
El principal detonante de su salida, sin embargo, no fue la tabla de posiciones, sino el desplome futbolístico en el cierre del certamen. La Máquina arrastraba una preocupante inercia de 9 partidos oficiales sin conocer la victoria. Este bache incluyó empates frustrantes ante equipos como Puebla y Querétaro