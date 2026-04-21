El adiós del Mazatlán: La Perla del Pacífico se queda sin futbol
La geografía del futbol mexicano va a cambiar pronto. Tras una controvertida fundación en 2020 y luego de seis años en Primera División, los Cañoneros del Mazatlán tendrán esta semana sus últimos partidos y después afrontarán la incertidumbre.
A finales de 2025, la Liga MX anunció su autorización para el inicio del proceso de venta del Mazatlán FC, la franquicia más joven del campeonato.
Con la suerte echada y la nómina más modesta de la liga, los Cañoneros comenzaron con zozobra su último torneo, el Clausura 2026.
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"Nuestro futuro es incierto", dijo el defensa Jair Díaz, de 27 años. "Es un proceso complicado, pero el equipo ya lo ha ido asimilando".
Este miércoles, cuando se juegue la Jornada 16, el Mazatlán será local por última vez con un visitante de lujo: el bicampeón Toluca. La historia de los Cañoneros terminará el sábado con una dura visita a los Tigres en el estadio Universitario.
Con 12 puntos, la temporada está perdida para el Mazatlán. La gran interrogante es qué pasará con sus futbolistas.
Ante la inminente desaparición del club, el entrenador Sergio Bueno señaló que el futuro de entre 60 y 70 jugadores pende de un hilo: "No sé a dónde van a parar".
Bueno tomó el mando de los Cañoneros en enero, de manera emergente, a partir de la cuarta jornada con el objetivo de cerrar decorosamente la historia del club.
El entrenador instó a los jugadores a entregar su mejor futbol para despertar el interés de los clubes por contratarlos para el siguiente torneo.
Los Cañoneros fueron puestos a la venta por el empresario Ricardo Salinas Pliego, que también es propietario del club Puebla, otro club histórico.
Salinas Pliego, dueño de la televisora TV Azteca, decidió vender al Mazatlán ante la necesidad de terminar con la multipropiedad que persiste en el fútbol mexicano.
"Se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano del 2026", dijo Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.
Además, el empresario tiene una confrontación mediática con el gobierno de México ocasionada por el cobro de más de 70 mil millones de pesos en impuestos (unos 4.000 millones de dólares).
Nace un elefante blanco
La tristeza que hoy envuelve a los Cañoneros del Mazatlán es similar a la que marcó su origen en junio de 2020, cuando su creación y aparición en la Liga MX implicó la desaparición de los Monarcas Morelia.
El Morelia era un club con tradición y arraigo, que fue campeón de liga una vez en el torneo Invierno 2000.
La llegada de los Cañoneros a Mazatlán resultaba promisoria al tratarse de un destino turístico consolidado, conocido como la Perla del Pacífico.
La mudanza también implicaba un gran reto: el Mazatlán intentaría arraigarse en el gusto de una ciudad de tradición beisbolera, entregada a los Venados de la Liga Mexicana del Pacífico.
Para poder tener equipo de fútbol de primera división, el gobierno del estado de Sinaloa construyó un estadio con capacidad para 25.000 espectadores que tuvo un costo de 625 millones de pesos.
El inmueble, construido entre 2017 y 2020, está por convertirse en un elefante blanco, a menos que las autoridades estatales y municipales concreten la posibilidad de comprar una franquicia de la Liga Expansión (segunda división).
Más pena que gloria
En 12 torneos en la Liga MX, los Cañoneros del Mazatlán nunca pudieron clasificar a Cuartos de Final. Su máximo alcance fueron dos repechajes.
En la efímera historia de los Cañoneros, sus figuras más relevantes fueron el delantero brasileño Camilo Sanvezzo, su máximo anotador con 21 goles, y el mediocampista colombiano Nicolás Benedetti, quien se marchó en 2015 pocos días después de que comenzara el proceso de venta del club.
El Mazatlán comenzó su historia en 2020 justo el año cuando la Liga MX desactivó el descenso y en su lugar estableció multas anuales para los tres clubes que terminaran en el fondo de la tabla de coeficientes.
Al heredar el coeficiente de Monarcas Morelia, los Cañoneros pudieron evitar pagar multas en sus dos primeros años, pero en los tres años siguientes acumularon pagos por multas por 146 millones de pesos (unos 8,4 millones de dólares anuales).
Sin haber ganado un solo título, el Mazatlán vendió sus derechos de afiliación al Atlante, equipo de 110 años de historia que descendió en 2014 y ha pasado los últimos 12 años en la Liga Expansión. AFP