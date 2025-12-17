Cruz Azul Femenil muda su hogar: el Estadio Centenario de Cuernavaca será su nueva casa
El Estadio Centenario de Cuernavaca será la nueva casa de Cruz Azul femenil.
A ocho años de la creación de la Liga MX femenil, Cruz Azul disputará sus partidos como local en Morelos, y no en La Noria ni en otros estadios, como ocurrió en la pasada Liguilla del Apertura 2025 en el Estadio Olímpico o anteriormente llegó a jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes.
"A partir del 2026… El Estadio Centenario, nueva casa de Cruz Azul FemeniL. ¡La Máquina llega a Cuernavaca, Morelos!".- Cruz Azul femenil
La directiva evaluará si el equipo celeste jugará en Morelos por los siguientes seis meses o si después regresan a la Ciudad de México.
En el torneo anterior ––Apertura 2025–– el equipo jugó la temporada regular en La Noria y jugó la Liguilla en el Estadio de CU, luego de llegar hasta las Semifinales, donde fueron eliminadas por Tigres, a la postre campeonas.
"Comenzamos a trabajar en todos los detalles para contar con un espacio adecuado. Queremos representar dignamente al estado, campeonar aquí en Morelos y levantar nuestra primera Copa femenil. Vamos a dejar todo en la cancha".- Víctor Velázquez, presidente CAZ
Cruz azul era el único equipo de los 18 de la Liga MX femenil que no jugaba sus partidos de local en un estadio de futbol de Primera División. Y este anuncio llegó después del histórico torneo que firmó el semestre pasado, donde Cruz Azul regresó a una Liguilla después de tres años.
En el torneo anterior llegaron en su mejor posición con la mayor cantidad de unidades conseguidas: séptimas con 28 puntos. Además, contaron con Aerial Chavarin, la segunda máxima goleadora del torneo, con 18 tantos anotados en fase regular, después de Charlyn Corral ––con 22––.
Mafer Pons, primera directora deportiva deCruz Azul Femenil, ha sido unafigura claveen el desarrollo y consolidación del equipo. Su liderazgo se ha distinguido por unconocimiento profundo en todas las áreasque conforman la estructura del club, ladetección de talento en visoriashasta el análisis y armado delplantel competitivo.