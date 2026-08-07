Cruz Azul rompe la "maldición de Rocky" y debuta con triunfo ante Philadelphia Union
Cruz Azul, entre polémicas por un penal de último minuto que no se marcó, arrancó con el pie derecho la Leagues Cup venciendo al Philadelphia Union. Además, rompió con la famosa "maldición de Rocky Balboa".
El partido se llevó a cabo este jueves 6 de agosto desde el Subaru Park en Filadelfia, Pensilvania. Cabe señalar que, previo al encuentro, Cruz Azul tentó a la fortuna, ya que compartió una imagen de la estatua de Rocky Balboa ubicada en dicha ciudad con una bandera del club en el hombro. Lo curioso es que este acto es considerado como de mala suerte, ya que equipos visitantes de la NFL e incluso selecciones durante la Copa del Mundo ha hecho el mismo gesto y terminaron cayendo en sus respectivos compromisos.
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Gol de vestidor y un tanto anulado por el VAR
A pesar de ello, el partido arrancó con los Cementeros imponiendo sus condiciones con un gol tempranero. Apenas habían pasado tres minutos cuando José Antonio Paradela, con un disparo raso de primera intención en los linderos del área, puso el 1-0. E incluso pudieron haber sido dos cuando, al minuto 12, Omar Campos cerró la pinza para volver a mover las redes, pero el VAR terminó anulándolo por un fuera de juego previo de Gabriel "Toro" Fernández.
Después de este inicio, parecía que podía darse una goleada celeste. Sin embargo, La Máquina bajó sus revoluciones y hasta por momentos le cedió la pelota a sus rivales. No obstante, con una defensa organizada y un cuadro estadounidense que no lograba sacarle provecho a la posesión, el conjunto mexicano logró llegar al medio tiempo sin mayores complicaciones.
Para la segunda mitad, Philadelphia salió en búsqueda del empate, poniendo por fin a sufrir a la zaga de Cruz Azul. A esto se le sumó que el principal defensor de los azules, Willer Ditta, empezó a mostrar molestias, jugando aparentemente lesionado durante gran parte del encuentro hasta salir de cambio cerca del final.
Si bien todo esto ayudó a que los norteamericanos empezaran a tocar la puerta, la falta de precisión les impidió encontrar el empate. Milan Iloski y la joven promesa del fútbol estadounidense, Cavan Sullivan, perdonaron un par de ocasiones donde ya habían logrado entrar por el costado del área y quedar frente al arquero, aunque al final dispararon desviado, dejando ir oportunidades claras.
La polémica mano de Piovi y el reencuentro con el triunfo
Las acciones se acercaban a su final y ya nada parecía cambiar. Pero, antes del silbatazo definitivo, se suscitó un hecho controversial. Iloski tiró un taconazo que se elevó y pegó en la mano de Gonzalo Piovi, quien tenía extendida su extremidad. Si bien la jugada fue revisada por el VAR, desde la cabina le dieron la orden al juez central de continuar el trámite al considerar que no había infracción. De esta manera, Cruz Azul se salvó de un posible penal y pudo cerrar el partido con una victoria por la mínima diferencia.
Fue así como La Máquina arrancó su participación con tres puntos, además de que, por primera vez desde que fue campeón en 2019, volvió a ganar un partido dentro del tiempo regular en Leagues Cup. Ahora, el domingo 9 de agosto, afrontará su segundo compromiso midiéndose ante el New York City a las 17:30 horas.
Otros resultados
New York City 2-0 Santos Laguna
Santos Laguna prolongó su mal momento al caer 2-0 ante New York City en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.
Después de un primer tiempo sin goles, el conjunto neoyorquino tomó el control del partido. Tayvon Gray abrió el marcador al minuto 50 con un potente disparo dentro del área, mientras que Nico Cavallo sentenció el encuentro al 66’, luego de recibir un pase filtrado y definir ante la salida de Carlos Acevedo.
Chicago Fire 2-0 Necaxa
Necaxa tuvo un estreno complicado en la Leagues Cup 2026 al caer 2-0 ante Chicago Fire en duelo correspondiente al Grupo A.
Jonathan Dean abrió el marcador al minuto 31, mientras que Andrew Gutman sentenció la victoria del conjunto estadounidense al 69’.
Austin FC 2-0 Xolos de Tijuana
Xolos de Tijuana arrancó con derrota su participación en la Leagues Cup 2026 al caer 2-0 ante Austin FC en duelo del Grupo A.
Joseph Rosales abrió el marcador al minuto 16 y Jon Gallagher amplió la ventaja al 45+2’. Tijuana terminó además con un hombre menos tras la expulsión de Iván Tona al 69’.
Portland Timbers 5-2 Puebla
Puebla sufrió una dura derrota en su presentación en la Leagues Cup 2026 al caer 5-2 ante Portland Timbers, en un partido en el que el conjunto de la MLS fue mucho más contundente.
Ariel Lassiter marcó al 5’ y 56’, Cole Bassett firmó un doblete al 36’ y 45+4’, mientras que David Costa también anotó al 38’. Por Puebla descontaron Eduardo Mustre al 14’ y Emiliano Gómez al 80’.