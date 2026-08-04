Niegan visa a Christian Ebere y Cruz Azul no contará con él para la Leagues Cup 2026
Cruz Azul inicia su andar en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto en contra de Philadelphia Union, pero lo tendrá que hacer sin una de sus piezas más importantes en lo que va de la campaña, el nigeriano Christian Ebere, quien no obtuvo la visa por parte de las autoridades para entrar a los Estados Unidos.
Son varios los países que cuentan con restricciones migratorias para ingresar a EE.UU. por mandato del presidente Donald Trump, y uno de ellos es Nigeria, país de nacimiento del atacante, por lo que debió realizar un proceso extra al de sus compañeros para realizar el viaje, pero al no hacerlo en los tiempos adecuados, su entrada fue negada.
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Ebere no logró conseguir una cita dentro de la Embajada de los Estados Unidos en México en el plazo requerido, por lo que no pudo concretar el procedimiento antes de que iniciaran los partidos de Leagues Cup. Ante esto no será contemplado por Joel Huiqui y su cuerpo técnico para los tres próximos encuentros.
No es la primera vez para Ebere
Lamentablemente para Ebere, esta no es la primera ocasión que se le niega la entrada a los Estados Unidos, pues en marzo pasado tampoco pudo conseguir el permiso y no formó parte del amistoso en contra de Atlético Nacional en San José, California, mismo caso que el partido correspondiente a la Concacaf Champions Cup de abril pasado ante LAFC.
Curiosamente, para el reciente juego de Campeón de Campeones ante Toluca, celebrado en Los Ángeles, California, el nigeriano sí obtuvo el permiso para entrar al país.
Por ahora, el plan de Cruz Azul es no seguir insistiendo con el visado y dejar que Ebere regrese a la acción con el club una vez termine el parón de la Liga MX por el torneo internacional. El retorno del africano se daría el próximo 16 de agosto cuando se retome la jornada cuatro del futbol mexicano con la visita de la máquina a Tijuana.
Durante la administración de Trump, el Departamento de Estado tiene una suspensión parcial de visas para personas nacidas en Nigeria, esto debido a la situación interna que vive el país africano, pues muchos ciudadanos ingresaban a los Estados Unidos con visas de trabajo o de turista y se terminaban quedando de manera ilegal en el país.
Se repite la historia del Mundial
Para la Copa del Mundo 2026, varios aficionados y miembros de cuerpos técnicos de diversas naciones no pudieron ingresar a los Estados Unidos para alentar a sus países, como fue el caso de Costa de Marfil, Senegal, República Democrática del Congo, Irán o Somalia.
El ejemplo más sonado fue el del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien no pudo formar parte de la Copa del Mundo al no serle permitido el ingreso a pesar de ser nombrado por FIFA como uno de los colegiados para el torneo; el silbante tuvo que regresar a su país apenas llegó a los Estados Unidos.
Cortado el buen momento de ebere
La baja del futbolista nigeriano será de consideración para Cruz Azul después del buen momento que atraviesa el atacante desde el torneo pasado. Ebere terminó el Clausura 2026 con tres tantos en la liguilla que ayudaron a que el equipo terminara campeón, mientras que en los primeros cuatro partidos que van del segundo semestre, Christian participó en todos ellos.
Contra Atlético San Luis, Puebla y Atlante por Liga MX, así como contra Toluca en el Campeón de Campeones, el africano suma dos titularidades y un gol en 155 minutos disputados.
Después de enfrentar a Philadelphia, Cruz Azul jugará ante NYC FC el 9 de agosto, y contra Chicago Fire el 13 del mismo mes antes de regresar a la acción de Liga MX ante Xolos; la intención de la máquina es la de seguir avanzando en la Leagues Cup, aunque para una hipotética ronda de cuartos de final tampoco estaría contando con Ebere.