Cuatro mexicanos valen más, cada uno, que todo el 'exótico' plantel de Jamaica

La diferencia económica entre México y Jamaica, que se enfrentarán en los Cuartos de final de la Nations League de Concacaf, es tan amplia que cuatro futbolistas convocados por Rafael Márquez tienen, cada uno, un valor de mercado superior al de toda la selección caribeña.

Gilberto Mora, Santiago Giménez, Armando González y Julián Quiñones superan individualmente los aproximadamente 13 millones de euros en los que está valorado el plantel de los Reggae Boyz, según Transfermarkt.

Pero la diferencia no se limita al dinero porque mientras México cuenta con futbolistas que compiten en algunas ligas europeas importantes, la convocatoria jamaicana reúne jugadores de destinos tan diversos como Indonesia, Azerbaiyán, Serbia, Rumania e Israel, además de las categorías inferiores del futbol inglés y estadounidense.

Cuatro mexicanos superan el valor de toda Jamaica

Gilberto Mora, la joven figura del futbol mexicano, encabeza esta comparación con una cotización de 25 millones de euros, prácticamente el doble del valor de la selección jamaicana. Le siguen Santiago Giménez, con 18 millones; Armando González, con 15 millones, y Julián Quiñones, con 14 millones.

La comparación es todavía más significativa si se considera que los cuatro futbolistas mexicanos acumulan 72 millones de euros, más de cinco veces el valor estimado de los 23 convocados jamaicanos.

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De Indonesia a Azerbaiyán: el mapa del futbol jamaicano

Uno de los aspectos más particulares de la convocatoria de Jamaica es la diversidad de campeonatos en los que militan sus futbolistas.

El defensa Damion Lowe, por ejemplo, juega en el Dewa United Banten de Indonesia, mientras que Ronaldo Webster pertenece al Universitatea Craiova de Rumania.

En Serbia aparece Kaheim Dixon, del FK Novi Pazar; en Azerbaiyán, Renaldo Cephas, del Qarabag; y en Israel, Javon East, del Hapoel Beer Sheva.

Todos ellos compiten en las primeras divisiones de sus respectivos países, aunque se trata de campeonatos con menor exposición internacional que las grandes ligas europeas.

La presencia jamaicana también se extiende a las categorías inferiores de Inglaterra. Courtney Clarke juega en el Walsall, mientras que Denzel Hall y Brandon Cover militan en el Rotherham United, clubes de la League Two, cuarta división inglesa.

Karoy Anderson pertenece al Blackpool, de la League One, tercera categoría, mientras que Tyrese Hall forma parte del Tottenham Sub-21, que compite en el futbol de reservas.

En Estados Unidos, Jahmali Waite, Kevon Lambert y Khori Bennett juegan en la USL Championship, segunda división, mientras que Amal Knight pertenece al Greenville Triumph de la USL League One, tercera categoría.

Incluso la propia liga jamaicana aporta cuatro futbolistas: Christopher Ainsworth, del Cavalier FC; Kyle Ming y Warner Brown, del Mount Pleasant; y Dwight Merrick, del Montego Bay United.

Dos futbolistas concentran más de la mitad del valor de Jamaica

A pesar de esta dispersión geográfica, Jamaica también cuenta con jugadores que militan en campeonatos de mayor nivel competitivo. El futbolista mejor cotizado de la convocatoria es Tyreece Campbell, del Charlton Athletic de la Championship inglesa, con un valor estimado de cinco millones de euros.

Le sigue Joel Latibeaudiere, del Coventry City, con tres millones. Entre ambos suman ocho millones de euros, una cifra equivalente a alrededor del 60% del valor estimado de toda la selección caribeña.

Otro de los referentes es Andre Blake, portero del Philadelphia Union de la MLS, quien acumula una larga trayectoria con Jamaica, aunque su valor de mercado está estimado en apenas 300 mil euros.

México busca imponer su jerarquía ante los Reggae Boyz

La selección mexicana llega a esta eliminatoria con una plantilla considerablemente más cotizada y con futbolistas que compiten en campeonatos de mayor poder económico.

Sin embargo, Jamaica intentará aprovechar la localía en el primer encuentro, programado para este sábado en el National Stadium de Kingston. La vuelta se disputará el martes 17 en el Estadio Monterrey, donde se definirá al equipo que avanzará a las semifinales de la Concacaf Nations League.