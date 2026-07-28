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Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara del técnico español Luis de la Fuente

El lateral español, recientemente campeón del Mundial 2026 con España, había dicho que se tatuaría el rostro del DT, luego de levantar la Copa del Mundo.

Redacción SI México

Marc Cucurella levanta la Copa del Mundo.
Marc Cucurella levanta la Copa del Mundo. / Carl Recine/Getty Images

El internacional español Marc Cucurella se tatuó la cara del técnico español, Luis de la Fuente, después de prometer que lo haría si España ganaba el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Promesa cumplida", afirmó Cucurella en su cuenta de Instagram, en la que publicó unos vídeos haciéndose el tatuaje en el codo del brazo izquierdo.

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La imagen representa la cara del técnico de España, Luis de la Fuente, sujetando la Copa del Mundo.

El defensa español, que se encuentra de vacaciones antes de unirse al Real Madrid, había prometido durante la concentración de la Roja en el Mundial que si España ganaba el torneo se tatuaría la cara del seleccionador.

"Histórico", escribió en respuesta a la iniciativa su compañero en la selección Mikel Merino, junto a un emoji riéndose y una llama.

"Impresionante", añadió el tenista español Carlos Alcaraz con una imagen de un aplauso.

Otros jugadores de La Roja como Borja Iglesias, Yeremy Pino o Álex Baena fueron sumándose a lo largo del Mundial o una vez conquistado el título a la promesa de tatuarse el rostro del seleccionador.

Aunque por el momento sólo Cucurella ha cumplido con su palabra. AFP

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