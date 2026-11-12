De Aguirre a Pochettino: México y Estados Unidos buscan conquistar el futbol europeo

Europa vuelve a mirar hacia Norteamérica, pero México y Estados Unidos llegan a esa conversación por caminos diferentes. Uno tiene a Javier Aguirre de regreso en España; el otro está cerca de colocar a Mauricio Pochettino en uno de los clubes más importantes de Inglaterra. Sin embargo, la diferencia entre ambos proyectos no termina en los banquillos. También se refleja en la capacidad de sus ligas para desarrollar, proyectar y vender futbolistas al Viejo Continente.

El futbol mexicano tiene en el Vasco a un representante que conoce bien el camino. A sus 67 años, Aguirre volvió a LaLiga después de conducir a la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, donde alcanzó los octavos de final. El Valencia anunció su contratación el 23 de septiembre, con un acuerdo hasta el final de la temporada 2026-27 y una opción para extenderlo por un año más.

Mestalla representa una nueva oportunidad en una carrera que ha encontrado en España uno de sus principales escenarios. Antes de llegar al Valencia, Aguirre dirigió a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Con el equipo navarro consiguió una clasificación histórica a la Champions League. Su regreso confirma la vigencia de un entrenador mexicano que ha construido buena parte de su prestigio fuera de su país.

La historia de Mauricio Pochettino tiene otro punto de partida. El argentino llegó a Estados Unidos en septiembre de 2024 para dirigir a su selección y preparar el proyecto mundialista. Después de conducir al equipo hasta los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026, renovó su contrato hasta 2030. Sin embargo, el Manchester United apareció con una propuesta difícil de ignorar.

La posibilidad tomó fuerza durante esta semana. El club inglés llegó a un acuerdo con Pochettino y estableció contacto formal con la Federación Estadounidense de Futbol para negociar su salida. Michael Carrick fue despedido y el argentino se convirtió en el principal candidato para ocupar el puesto. Su contrato con Estados Unidos contempla una cláusula de rescisión cercana a los 10 millones de dólares.

Pochettino, quien ya dirigió al Southampton, Tottenham y Chelsea en Inglaterra, además del Paris Saint-Germain, podría regresar a la Premier League para asumir uno de los desafíos más exigentes de su carrera. Por ahora, está previsto que conduzca a Estados Unidos en los dos partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Haití, antes de definir su futuro. La federación estadounidense se encuentra ante la posibilidad de perder al entrenador al que había confiado la continuidad de su proyecto hasta el siguiente Mundial.

Los dos casos muestran una relación distinta con Europa. México tiene a un entrenador nacional que vuelve a un mercado donde ya dejó huella; Estados Unidos apostó por contratar a un técnico extranjero de prestigio y ahora podría verlo regresar al futbol de clubes. Pero cuando la comparación se traslada a los jugadores, la balanza también muestra una diferencia importante.

La MLS encontró una ruta hacia Europa

La exportación de talento se ha convertido en uno de los puntos de crecimiento de la MLS. La liga estadounidense ha logrado colocar futbolistas en distintos mercados europeos, con una apuesta particular por jugadores jóvenes que encuentran en sus clubes una plataforma para dar el salto.

Durante los últimos cinco años, la MLS ha enviado alrededor de 21 futbolistas a Europa, 13 de ellos tenían 20 años o menos al momento de su salida. La cifra refleja una estrategia que ha convertido a la liga estadounidense en una plataforma para desarrollar jugadores, darles minutos y colocarlos en mercados de mayor exigencia. La lista incluye operaciones hacia Inglaterra, Alemania, Italia, Países Bajos, Austria y Bélgica.

Los movimientos de 2026 reflejan que la tendencia continúa. Zavier Gozo, de 19 años, pasó del Real Salt Lake al Crystal Palace; Benjamin Cremaschi, de 20, dejó al Inter Miami para incorporarse al Parma. También llegaron a Inglaterra Max Arfsten y Sebastian Berhalter, procedentes de Columbus Crew y Vancouver Whitecaps, respectivamente, además de Jack McGlynn, quien dejó Houston Dynamo para jugar con Stoke City.

La historia comenzó antes de esos movimientos. Ricardo Pepi salió del FC Dallas rumbo al Augsburg cuando tenía apenas 18 años y hoy continúa su carrera en el PSV Eindhoven. Brenden Aaronson dejó Philadelphia Union para jugar en el Salzburg; Kevin Paredes pasó de DC United al Wolfsburg, y Joe Scally cambió al New York City FC por el Borussia Mönchengladbach.

También están los casos de Paxten Aaronson, Gabriel Slonina, Bryan Reynolds, Tanner Tessmann y Gianluca Busio, quienes encontraron oportunidades en el futbol europeo antes de cumplir 21 años.

La MLS no exporta exclusivamente futbolistas estadounidenses. Su estructura reúne jugadores de distintas nacionalidades y permite que algunos utilicen la liga como un escalón hacia Europa. Sin embargo, el dato de sus transferencias refleja una dinámica que favorece la salida temprana y abre espacio para que las academias y los clubes obtengan beneficios deportivos y económicos.

El caso de Ricardo Pepi es especialmente representativo. El delantero mexicoamericano salió de Dallas a los 18 años por una operación reportada en 18 millones de dólares. Su recorrido demuestra que la MLS puede funcionar como una plataforma de formación y transferencia, aunque el jugador termine desarrollando su carrera lejos de Estados Unidos.

México tiene talento, pero exporta menos jóvenes

Del lado mexicano, el panorama es distinto. Durante los últimos cinco años solamente dos futbolistas mexicanos de 20 años o menos salieron de la Liga MX rumbo a Europa. La cifra llega a tres si se considera a Obed Vargas, aunque el mediocampista dio el salto desde Seattle Sounders, equipo de la MLS, al Atlético de Madrid.

El dato contrasta con la cantidad de jóvenes que la MLS ha colocado en el continente europeo. También evidencia una diferencia en la edad de salida: mientras los estadounidenses suelen encontrar oportunidades antes de consolidarse en la primera división, los mexicanos tienden a emigrar cuando ya tienen más recorrido en la Liga MX.

El movimiento de Armando González representa uno de los ejemplos recientes. La Hormiga dejó a Chivas para incorporarse al Olympiacos de Grecia en agosto de 2026, después de marcar 24 goles entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026. El delantero, de 23 años, completó un proceso de formación en Guadalajara y dio el salto después de consolidarse en el primer equipo y llegar a la Selección Mexicana.

Mateo Chávez también encontró su oportunidad en Europa. El lateral izquierdo dejó al Guadalajara para jugar con el AZ Alkmaar de Países Bajos en 2025, cuando tenía 21 años. En ese mismo periodo, Stephano Carrillo salió de Santos Laguna rumbo al Feyenoord con apenas 18 años, uno de los pocos casos que se acercan al modelo de exportación temprana de la MLS.

Otros movimientos recientes fueron los de Rodrigo Huescas, de Cruz Azul al Copenhague; César Huerta, de Pumas al Anderlecht, y Luis Chávez, de Pachuca al Dinamo de Moscú. Son operaciones que muestran que la Liga MX mantiene capacidad para colocar jugadores en el extranjero, aunque no con el volumen ni la regularidad de su vecino del norte.

El antecedente de Edson Álvarez también sirve para dimensionar lo que puede conseguir un futbolista mexicano cuando encuentra continuidad en Europa. El mediocampista dejó al América para incorporarse al Ajax en 2019 y construyó una carrera que lo llevó a la Premier League con el West Ham. Santiago Giménez, por su parte, pasó de Cruz Azul al Feyenoord y continuó su recorrido por el Milan y el Porto.

La dificultad no está solamente en encontrar compradores. También importa la edad en que los jugadores salen, las oportunidades que reciben en sus clubes y la posibilidad de sostener una carrera en el extranjero. En México, la retención de figuras, las exigencias económicas de los equipos y el peso del mercado interno son factores que pueden complicar las transferencias. En la MLS, en cambio, la exportación de jóvenes se ha convertido en una vía más frecuente para conectar el desarrollo local con el futbol europeo.

El problema no termina cuando un futbolista cruza el Atlántico. La permanencia también representa un desafío. En la última década más de la mitad de los 43 mexicanos que llegaron al futbol europeo regresaron antes de completar dos temporadas. Johan Vásquez es uno de los ejemplos de continuidad en el continente, mientras otros jugadores han tenido dificultades para consolidarse o encontrar regularidad.

Dos maneras de llegar al Viejo Continente

La diferencia entre ambos mercados no se explica únicamente por el número de transferencias. También tiene que ver con la manera en que cada liga entiende el desarrollo de sus futbolistas. En Estados Unidos, la MLS ha encontrado en la exportación una oportunidad para generar ingresos, abrir espacios a nuevos talentos y conectar sus academias con equipos europeos. México, en cambio, todavía enfrenta el reto de convertir su tradición futbolística y la calidad de sus jugadores en una producción constante de talento para el extranjero.

La comparación también tiene matices. No todos los jugadores que salen de la MLS son estadounidenses, así como no todos los futbolistas mexicanos que llegan a Europa proceden directamente de la Liga MX. La liga norteamericana funciona como un mercado internacional que incluye equipos de Estados Unidos y Canadá, mientras que el desarrollo de los seleccionados estadounidenses también se alimenta de jugadores que se forman en academias y clubes europeos.

En el Mundial de 2026, nueve futbolistas de Estados Unidos habían dejado el país para desarrollarse en Europa: Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Weston McKennie, Chris Richards, Tyler Adams, Brenden Aaronson, Gio Reyna, Alex Freeman y Joe Scally. El dato contrasta con el caso mexicano, donde Obed Vargas fue el único mundialista que salió de su liga con 20 años o menos.

La Liga MX también tiene ejemplos de jóvenes que encontraron una puerta en Europa, como Diego Lainez, Stephano Carrillo y Mateo Chávez. Sin embargo, todavía son casos aislados frente a una tendencia que la MLS ha conseguido alimentar con mayor frecuencia.

En ese contexto, la llegada de Armando González al Olympiacos representa una oportunidad para el futbol mexicano. La Hormiga salió de Chivas después de demostrar su capacidad goleadora y completar su proceso de formación en uno de los clubes con mayor tradición de cantera en el país. Su desafío será trasladar ese rendimiento al futbol griego y sostener una carrera que le permita abrir más puertas para los mexicanos.

Gilberto Mora aparece como otro nombre a seguir. El joven futbolista de Tijuana representa una de las grandes promesas del futbol nacional y podría convertirse en una nueva excepción si concreta su salto a Europa. Su caso también plantea una pregunta sobre el momento adecuado para emigrar: salir antes de consolidarse puede ofrecer mayores oportunidades de crecimiento, pero exige que el jugador encuentre un proyecto dispuesto a darle minutos y acompañar su desarrollo.

El mercado europeo no garantiza el éxito por sí mismo. Los ejemplos de futbolistas estadounidenses y mexicanos muestran que llegar es apenas el primer paso. La adaptación, la competencia interna, las lesiones y la continuidad determinan si una transferencia se convierte en una carrera de largo plazo o en una experiencia breve antes del regreso.

Dos proyectos, una misma aspiración

Aguirre y Pochettino representan, desde los banquillos, las dos caras de esa relación con Europa. El mexicano vuelve a España con una trayectoria que respalda su capacidad para dirigir en el máximo nivel. El argentino está cerca de dejar una selección nacional para asumir el reto de reconstruir al Manchester United. Mientras tanto, las ligas de ambos países intentan demostrar que también pueden producir futbolistas capaces de competir en ese escenario.

México tiene historia, talento y una generación que necesita más oportunidades para salir. Estados Unidos ha encontrado una fórmula para conectar su mercado con Europa, aunque todavía depende de entrenadores y futbolistas de distintas nacionalidades para fortalecer su proyecto. La diferencia está en la continuidad de los procesos.

El Vasco ya está en Mestalla. Pochettino podría llegar a Old Trafford. Pero el verdadero examen para México y Estados Unidos no se resolverá solamente con el nombre de sus entrenadores, sino con la capacidad de sus ligas para convertir a sus próximas generaciones en protagonistas del futbol europeo.