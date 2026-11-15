De la crítica a la gloria: las 5 claves de Pumas femenil para hacer historia y eliminar a Tigres

Pumas Femenil llegó al Estadio Universitario con una desventaja de dos goles, una historia que jugaba en su contra y un rival acostumbrado a disputar las instancias decisivas de la Liga Femenil BBVA. Sin embargo, las universitarias protagonizaron una de las remontadas más impresionantes del Apertura 2026: golearon 5-0 a Tigres, ganaron 7-3 en el marcador global y consiguieron, por primera vez, su clasificación a las semifinales.

El resultado fue histórico por diferentes razones. Las Amazonas nunca habían perdido como locales frente a las auriazules, que acumulaban ocho derrotas y un empate en sus nueve visitas anteriores a San Nicolás de los Garza.

Pero más allá de los cinco goles, la actuación de Pumas dejó varios aspectos futbolísticos que ayudan a explicar cómo consiguió superar a uno de los clubes más poderosos del futbol femenil mexicano.

La mentalidad, el orden táctico, la identidad de juego, la contundencia ofensiva y la combinación de experiencia con juventud fueron cinco factores que marcaron la diferencia en una eliminatoria que parecía favorecer a Tigres.

1. La mentalidad: creer en una remontada cuando todo parecía cuesta arriba

El primer desafío de Pumas fue psicológico. Después de perder 3-2 en el encuentro de ida, las universitarias necesitaban remontar en un estadio donde nunca habían conseguido una victoria.

Además, enfrentaban a unas Amazonas con una plantilla experimentada y acostumbrada a competir por campeonatos.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Roberto Medina no permitió que los antecedentes condicionaran su manera de afrontar el encuentro.

La clave estuvo en entender que la eliminatoria todavía tenía 90 minutos por disputarse y que la desventaja podía revertirse con paciencia y determinación.

El propio Medina explicó después del encuentro que uno de sus principales mensajes fue recordarles a sus futbolistas que la Liguilla se disputa en dos partidos.

"Lo primero, entender que las liguillas son dos tiempos de 90 minutos y que habíamos perdido el primero haciendo un gran partido y habiendo merecido muchas más cosas", señaló.

Pumas demostró que la confianza también puede convertirse en una herramienta futbolística cuando está acompañada de una propuesta clara dentro de la cancha.

2. El orden táctico: no desesperarse ante la presión de Tigres

Una de las virtudes más importantes del conjunto auriazul fue mantener la disciplina durante el encuentro.

Pumas necesitaba marcar, pero no podía exponerse innecesariamente frente a un equipo con futbolistas capaces de aprovechar los espacios.

Por eso, las universitarias construyeron su remontada de manera progresiva.

Stephanie Ribeiro abrió el marcador al minuto 25, pero esa anotación todavía dejaba a Tigres con ventaja en el global. En lugar de precipitarse, Pumas continuó buscando oportunidades.

La paciencia encontró su recompensa durante el segundo tiempo, cuando Priscila Chinchilla consiguió el 2-0 y empató la eliminatoria.

El equipo mantuvo su estructura y encontró posteriormente los espacios para ampliar la diferencia.

Medina destacó precisamente la importancia de no caer en la desesperación.

"Independientemente de la cancha que fuéramos, tendríamos que ser el equipo solidario y sólido e ir construyendo también durante el partido sin caer en precipitación y en desesperación", explicó.

La remontada no se consiguió únicamente por atacar: también fue fundamental saber administrar las emociones y los diferentes momentos del partido.

3. La identidad ofensiva: jugar de tú a tú contra las Amazonas

Otro elemento fundamental fue la decisión de Pumas de no renunciar a su propuesta futbolística.

A pesar de enfrentar a Tigres en el Estadio Universitario, las visitantes salieron con la intención de generar oportunidades desde los primeros minutos.

Las aproximaciones al arco rival fueron constantes durante la primera mitad y el equipo mantuvo su vocación ofensiva después del descanso.

Esta postura permitió que las auriazules no dependieran de una acción aislada para buscar la clasificación.

Roberto Medina ha insistido en construir un equipo con una identidad reconocible, capaz de competir sin importar el escenario.

"Ser un club que siempre busque ser protagonista y juegue o intente jugar al tú por tú en cualquier cancha que se pare. Hoy me representan 100%", expresó el entrenador.

La goleada terminó siendo una muestra de esa filosofía. Pumas no se conformó con alcanzar el marcador que necesitaba para avanzar, sino que continuó buscando la portería rival hasta conseguir cinco anotaciones.

4. La contundencia: el problema que Pumas resolvió en el momento decisivo

La diferencia más evidente entre los partidos de ida y vuelta estuvo en la efectividad ofensiva de las universitarias.

Durante la temporada, Pumas había mostrado capacidad para generar oportunidades, pero también dificultades para convertirlas en anotaciones.

El propio Medina reconoció esa situación después de la histórica victoria.

"Teníamos un problema nada más en la finalización y por fortuna hoy la finalización fue buena", manifestó.

Ante Tigres, las auriazules consiguieron transformar sus llegadas en goles.

Stephanie Ribeiro fue determinante con un doblete al minuto 25 y al 66, mientras que Priscila Chinchilla marcó al 56 con un disparo desde fuera del área.

Montse Hernández amplió la ventaja al 82 y María Sainz cerró la goleada al 89, apenas tres minutos después de ingresar al terreno de juego.

La capacidad de resolver frente a la portería convirtió una eliminatoria complicada en una victoria contundente.

Además, Pumas consiguió algo igualmente importante: mantener su portería en cero durante los 90 minutos.

5. La combinación de experiencia y juventud: un equipo construido para competir

La quinta clave estuvo en la conformación del plantel y la manera en que sus futbolistas respondieron a las exigencias del partido.

Pumas cuenta con jugadoras experimentadas como su capitana Andrea Pereira, cuyo recorrido internacional representa un elemento importante dentro del grupo, así como futbolistas capaces de aportar dinamismo y profundidad ofensiva.

La combinación permitió al conjunto auriazul afrontar diferentes escenarios durante la eliminatoria.

Roberto Medina explicó que uno de sus objetivos ha sido construir un plantel equilibrado.

"Hemos buscado consolidar un equipo con una amalgama de gente joven y gente de experiencia. Hemos hecho un gran esfuerzo por dar una identidad", aseguró.

El triunfo también evidenció la importancia de contar con distintas alternativas para resolver los partidos.

Desde la experiencia de Pereira hasta los goles de Ribeiro y Chinchilla, pasando por la aportación de las demás integrantes del equipo, Pumas encontró respuestas colectivas e individuales.