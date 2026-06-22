De la primera victoria en el Mundial al primer 9 de 9: México ante su límite histórico
El Vasco ya clasificó; ahora quiere la perfección. México va por un 9 de 9 que nunca ha existido. Y en el fondo, lo que está en juego no es solo una estadística nueva, sino una forma distinta de entender un Mundial que históricamente ha sido para el Tri un ejercicio de supervivencia más que de dominio. Porque incluso cuando México ha sabido ganar en la Copa del Mundo, esas victorias siempre han tenido el peso de lo fundacional, nunca el de la continuidad perfecta.
La primera vez que México ganó en un Mundial fue en Chile 1962, un punto de quiebre que cambió la manera en que el país se miraba en el escenario global. Corría el 7 de junio en Viña del Mar y la Selección llegaba todavía en una etapa de aprendizaje, acumuló derrotas como si el torneo fuera un territorio ajeno.
Ese día, ante Checoslovaquia, todo cambió. Isidoro “Chololo” Díaz abrió el camino, Alfredo del Águila amplió la ventaja y Héctor Hernández cerró un 3-1 que no solo significó un resultado, sino una ruptura histórica. Era el primer triunfo del Tri en una Copa del Mundo, conseguido ante un rival europeo que, como ahora, también llegaba con la presión encima y terminó cayendo en el mismo punto de la competencia.
Desde entonces, cada victoria mexicana en Mundiales ha tenido ese carácter de episodio aislado, de momento significativo pero no continuo. Por eso el presente adquiere otra dimensión: no se trata solo de ganar, sino de encadenar. De transformar lo episódico en secuencia. De pasar del recuerdo de 1962 a una realidad inédita en la que el Tri podría firmar por primera vez una fase de grupos perfecta.
Esa posibilidad llega con Javier Aguirre al mando, un técnico que ya no se mueve únicamente entre resultados, sino entre estructuras de ambición. Ante Corea del Sur alcanzó los diez partidos dirigidos en Copas del Mundo y frente a Chequia llegará al undécimo, convirtiéndose en el entrenador mexicano con más encuentros mundialistas.
Pero más allá del registro, lo que define su momento es una idea que ha ido madurando en el vestidor y fuera de él: no puede quitarles a sus jugadores el sueño de ser campeones del mundo, porque ese es el límite natural del futbolista, pero en términos realistas hoy ve posible que México termine entre las diez mejores selecciones del torneo. No como discurso aspiracional, sino como lectura competitiva.
Y es ahí donde el partido contra Chequia deja de ser un cierre administrativo de fase de grupos. El rival llega obligado, con urgencia real, en un contexto que también dialoga con la historia. La República Checa heredó el legado de Checoslovaquia, aquella selección que en 1962 cayó precisamente ante México en un partido que marcó el inicio de la primera gran celebración mundialista del país. Hoy, seis décadas después, el escenario se repite con otra forma, pero con la misma estructura emocional: un europeo con necesidad, un México en crecimiento, y un partido que define más que puntos.
La diferencia es que ahora el Tri no está descubriéndose, sino midiéndose. Ya no juega por sobrevivir, sino por confirmar una identidad que ha mostrado consistencia: tres victorias consecutivas en Copa del Mundo por primera vez en su historia –si se suma la de Arabia Saudita en 2022–, dos triunfos en el arranque del torneo por tercera ocasión (2002,2018 y 2026) y una defensa que no ha recibido goles en el primer tiempo en 13 partidos mundialistas consecutivos. Son datos que no solo describen rendimiento, sino una evolución.
Por eso el 9 de 9 no es una cifra aislada. Es un umbral. Uno que conecta el primer triunfo de México en la historia de los Mundiales con la posibilidad de su primera fase perfecta. Entre 1962 y hoy no hay solo tiempo; hay una transformación de estatus. De aquel equipo que ganaba por primera vez a este que aspira a ganar siempre en la primera fase.
El Vasco lo sabe. México ya clasificó. Ahora quiere algo que nunca ha tenido. Y en ese salto entre lo conseguido y lo inédito, se define el verdadero peso de este partido.