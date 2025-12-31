De Morelia a Alemania: Francisco Maciel, el mexicano que construyó su lugar en el Union Berlín
Francisco Maciel no llegó a Europa con un contrato ni con un apellido conocido. Llegó con una maleta, un invierno encima y la decisión —poco común— de esperar. Nació en Morelia, Michoacán, y nueve años después de pisar Alemania casi por casualidad, hoy trabaja como entrenador en las fuerzas básicas del Union Berlín, uno de los clubes que mejor representa la idea alemana del mérito: ascender desde abajo, paso a paso.
Su historia no se explica desde la Liga MX ni desde un debut profesional. Llegó a Segunda División. Se explica desde la constancia. “Yo siempre quise jugar al futbol. No lo logré en México al nivel que quería”, reconoce. En 2017, mientras vivía en Atlanta, una conexión universitaria lo empujó a probar suerte en Europa. Suecia fue el primer intento; no funcionó. Alemania apareció después, sin promesas, pero con una puerta entreabierta.
Llegó a Erlangen, una ciudad universitaria cercana a Núremberg, en diciembre; con nieve, idioma desconocido y ninguna certeza. Se integró a un equipo amateur formado por latinos, estudiantes y trabajadores vinculados a Adidas en Herzogenaurach. Jugaban en una liga amateur, pero para Maciel eso era secundario. Encontró algo más valioso: gente que creyó en él y lo ayudó a quedarse.
“Me apoyaron con la visa de idiomas, con los trámites, con todo lo burocrático. Alemania me pareció una chulada y fue muy fácil decidir quedarme”, expresa en entrevista con Sports Illustrated.
Tras una temporada y media como jugador, tomó una decisión clave: priorizar la formación. Se mudó a Berlín para terminar sus estudios en psicología y, en paralelo, comenzó a construir su camino como entrenador. En Alemania, nada es inmediato. Para obtener una licencia UEFA hay que vivir ahí, trabajar ahí, acumular años, puntos y evaluaciones. “Aquí todo se gana. Todo es por méritos”.
Maciel empezó desde lo más básico. En abril obtuvo su licencia UEFA B y en julio llegó la oportunidad que llevaba años preparando: prácticas en el Union Berlín. Comenzó con la Sub-9, lejos de reflectores. En diciembre firmó contrato formal y hoy trabaja con la Sub-10 y Sub-11 del club. Un crecimiento silencioso, coherente con la lógica alemana.
El mayor desafío, admite, el idioma. “Mi personalidad cambia. En español o inglés me expreso sin problema; en alemán, en momentos de intensidad, no siempre puedes decir lo que quieres. Eso pesa, porque quieres verte profesional”. Aun así, nunca ocultó su origen.
Ser mexicano en el futbol alemán implica convivir con prejuicios sutiles. “Les encanta México: la cultura, la comida, la gente. Pero futbolísticamente no nos toman muy en serio”. Maciel no se engancha. “Yo sé lo que sé y la experiencia que tengo. El futbol no es solo Alemania. Brasil, Argentina, España, Francia… conocer distintos futboles te hace más completo”.
Desde ahí construyó su aporte. Detectó pronto lo que, desde su mirada, le falta al futbol alemán: creatividad. “Son fuertes, disciplinados, muy tácticos. Pero les cuesta inventar”. En sus entrenamientos insiste en la picardía: la gambeta, el riesgo, el error como parte del aprendizaje. “Aquí nadie te regaña por equivocarte”.
Su idea futbolística es clara: presión alta, agresividad ofensiva y valentía con la pelota. Defender, dice, también es atacar sin balón. Recuperar rápido y jugar hacia adelante. “Prefiero perderla arriba que cerca de mi portería”.
Mucho antes de llegar al Union Berlín, Maciel ya había confirmado su vocación formativa. Años atrás entrenó en Haití, en tercera división. Ahí tuvo bajo su mando a un mediocampista de 16 años llamado Leverton Pierre. Hoy, Pierre es seleccionado nacional de Haití y jugará el Mundial.
“Fue jugador mío. Tenemos fotos de ese proyecto”, recuerda. Tras un año juntos, Pierre dio el salto a Francia y después a Portugal. Mantuvieron contacto hasta que su carrera explotó. “Es un crack. Se le veía desde entonces”. La última vez que Maciel le escribió, Pierre jugaba en Dunkerque, en la segunda división francesa. Hoy su nombre aparece en una lista mundialista.
Maciel no presume esa historia; la menciona como una confirmación silenciosa de su camino.
No se fija plazos rígidos. Sabe que en Alemania el crecimiento es lento, pero real. La siguiente meta es la UEFA B Plus y, con el tiempo, la UEFA A. “No me pongo límites, pero tampoco me apresuro”. A largo plazo, se ve en Europa, dentro del Union Berlín o cómo líder de un proyecto que crea en él y en su visión.
Cuando se le pregunta por el momento más importante desde que llegó a Alemania, no duda: el día que firmó contrato con el Union Berlín. “No jugué Bundesliga, no fui profesional en Europa y aun así me dieron la oportunidad. Eso no se olvida”.
Desde Morelia hasta Berlín, pasando por Haití, Francisco Maciel no llegó por nombre ni por atajos. Llegó por constancia. Y en el futbol alemán, esa es la moneda más valiosa.