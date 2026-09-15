De Pumas al Real Madrid: la historia del mexicano Santiago Palacios
Un mexicano será el encargado de guiar a las nuevas estrellas del Real Madrid. Santiago Palacios Macedo, exfutbolista tricolor, ha sido nombrado nuevo director técnico juvenil del conjunto merengue.
La escuadra que vio nacer a Raúl, Iker Casillas, Emilio Butragueño y Dani Carvajal ha decidido darle la oportunidad al originario de Cuernavaca, de 35 años, de tomar las riendas de la Sub-16 de La Fábrica, apodo con el que es conocida su cantera.
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Él será quien se encargue de la formación de las nuevas generaciones merengues, dirigiendo en las competiciones de Cadete A del futbol español.
Un exfutbolista de Pumas con trayectoria europea
En cuanto a su historia como deportista, Palacios Macedo se formó en la cantera de los Pumas de la UNAM. Sin embargo, su debut no se dio con los auriazules. Desde joven demostró que su futuro estaba en el Viejo Continente.
En 2011, a la edad de 20 años, se unió al De Treffers para sumar sus primeros minutos profesionales en la tercera división de Países Bajos, donde fue goleador al sumar 50 tantos en cuatro campañas.
Tras un paso por el MVV Maastricht en la segunda división neerlandesa, en 2016 regresó a México para jugar con Pumas y el Atlético de San Luis. Aunque volvió a probar suerte con el sueño europeo en la tercera división de España con el Unión Adarve, Pozuelo y Las Rozas, en 2022 terminó colgando los botines.
A pesar de dejar las canchas, no se alejó del futbol. En cambio, buscó capacitarse como director técnico y completó los cursos de la UEFA. Fue así como, en ese mismo 2022, llegó al Real Madrid como scout de talento. Tras tres años en el club, durante la campaña 2025-26 tuvo una breve experiencia como segundo al mando de Carlos Cura.
Ahora, con todo lo aprendido tanto dentro como fuera del terreno de juego, buscará potenciar a aquellas joyas que, al igual que él, buscan ir ascendiendo en el escalafón del Real Madrid.