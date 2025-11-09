De una cancha con bardas al corazón de Chivas: la historia de Daniela Delgado
Atraída a los cuatro años por la adrenalina de la portería y la pasión de un padre aficionado al futbol, Daniela Delgado encontró su camino con el balón. Lo que comenzó como un juego — impulsado por la pasión futbolera— terminó por convertirse en vocación, misma con la que porta los colores de Chivas desde el medio campo.
Fue la misma pasión y deseo de no abandonar el futbol lo que la llevó a seguir jugando y competir en la Olimpiada Nacional con la Selección de Durango —que no era considerada potencia—. Y antes de la existencia de una Liga profesional de futbol femenil en México. Llegar a la Selección Nacional en las categorías Sub 15, 17 o 20 era la máxima aspiración y “una oportunidad muy grande” para las futbolistas.
A pesar de esta limitación, Daniela soñaba con ser futbolista profesional, inspirada por la existencia de la Liga MX varonil y por referentes como la histórica Charlyn Corral, Mónica Ocampo o la estadounidense Alex Morgan a nivel internacional. Su padre la influyó para jugar como mediocampista, posición en la que se quedó porque le gusta tener mucho contacto con el balón.
"Cuando era niña me apasionaba solo el hecho de ir a una cancha, me emocionaba, me ponía muy feliz y cuando no me llevaban me ponía muy triste".- Daniela Delgado, jugadora de Chivas
Daniela ganó la Olimpiada Nacional de León en 2016. Ese triunfo le abrió la puertas al profesionalismo. Era inimaginable para ella la creación de una Liga femenil en México. Más tarde haría realidad ese sueño al debutar en Primera División en 2018, un año después del nacimiento de la Liga MX femenil en 2017. “Estaba muy joven y no tenía mucha información”, describe la sorpresa al enterarse. Un sueño que no había imaginado, pero que cumplía con tener las mismas oportunidades que sus pares varones.
Como una ciudad pequeña y tranquila es como Daniela describe Durango, su ciudad de origen. Con un clima agradable, atardeceres de en ensueño y una parte rural que aún conserva. En sus palabras hay un gusto especial por las ciudades pequeñas. No hay tráfico y se puede vivir con mayor comodidad.
" A los cuatro años empecé jugando como portera. Me gustaba la sensación de estar ahí y sentir la adrenalina y todo".- Daniela Delgado, jugadora de Chivas
En los recuerdos de su infancia prevalecen visitar a sus abuelos, las reuniones familiares con sus primos y sus tíos, ir a la iglesia o salir al cine con sus amigas y el futbol. Los sábados en casa de la abuela y la tranquilidad de la capital duranguense.
Lejos quedan esos recuerdos. Su momento más desafiante lo vivió cuando tuvo que mudarse de Torreón, donde jugaba con Santos a Guadalajara, su lugar actual. Ahí se encontró completamente sola. Daniela afrontó en su joven carrera un fuerte cambio, perdió minutos de juego y luego sufrió una lesión. Lo que sumó a una “seguidilla de cosas no tan positivas”.
Las circunstancias la obligaron a detenerse y “poner una pausa” que la llevaron a un profundo proceso de introspección y aprendizaje. Pese a lo complicado de esos meses, Daniela afirma haberse transformado en una persona y futbolista “más madura y más consciente” y diferente, que se “destruyó para construirse” en una nueva versión de sí misma, a sus 23 años.
"Mis referentes del futbol eran Mónica Ocampo y Alex Morgan, que era la más la más top en aquel momento".- Daniela Delgado, jugadora de Chivas
"Sí hubo una destrucción de varias partes de mí para volverme a construir desde desde un punto más consciente".- Daniela Delgado, jugadora de Chivas
Daniela lograba entrenar y cumplir con sus responsabilidades en el campo a pesar de atravesar un periodo de gran dolor y los cambios personales. Aunque la carga emocional era pesada la psicología deportiva le ayudó en su desempeño en el campo y a cumplir de la mejor manera posible.
Antes de cada partido, Daniela tiene un ritual particular: le gusta pisar el césped descalza. Medita previamente con su terapeuta, repite frases de afirmación como “Yo todo lo puedo” o “Creo en mí” para ganar seguridad y confianza. Después se quita los botines y pisa el pasto con los pies descalzos. Ora.
Daniela llegó a Chivas en el Apertura 2023 y hoy enfrenta su quinta Liguilla con Guadalajara, donde buscan el pase a Semifinales contra Toluca, en el Apertura 2025. Recuerda la emoción al llegar a uno de los equipos de mayor relevancia en la Liga MX femenil.
El apoyo de la afición lo siente propio y —aunque está lejos de su familia— disfruta de jugar futbol. Como lo hacía a los cuatro años en un equipo del kínder, en una pequeña cancha de rápido con bardas. Es en la cancha donde encuentra su hogar.
"Chivas juega como equipo, todas tienen un rol muy importante y para que a una le vaya bien es porque todas están haciendo su trabajo".- Daniela Delgado, jugadora de Chivas
"Cuando salgo a la cancha me gusta pisar descalza el césped, también es como otro ritual. Me cambio, rezamos, me gusta orar por mi parte y salir al partido".- Daniela Delgado, jugadora de Chivas