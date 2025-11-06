Entrevista: Jasmine Casárez, la futbolista que transformó Juárez desde la cancha
A pesar de las advertencias y de las miradas de sorpresa, Jasmine Casárez, decidió fichar por Las Bravas de Juárez, una ciudad conocida históricamente más por sus titulares de violencia hacia las mujeres que por sus victorias deportivas. Cuando llegó confiesa que tenía “mucho miedo al principio” tanto que no quería usar ninguna aplicación de taxis para trasladarse dentro de la ciudad y su abuela la cuestionó por ir a un lugar que consideraba “muy feo por las noticias”.
Pero lo que encontró fue una ciudad “tranquila y con gente amable” que la han hecho sentir como en familia y una afición con la que siente una cercanía de mucho más tiempo, una sensación de conocerse desde antes de llegar al equipo de la frontera en el Clausura 2022. Cuando no está jugando futbol le gusta visitar numerosas cafeterías y lugares para comer en la ciudad, siempre acompañada de sus compañeras de equipo.
Jasmine atiende esta entrevista con Sports Illustrated México justamente desde una cafetería. En poco tiempo su talento transformó al equipo y se convirtió en la máxima goleadora de Las Bravas —con 47 tantos—. La delantera mexicoamericana ha cambiado la historia del club que hoy está dentro de los ocho mejores equipos del torneo y compite en la Liguilla de la Liga MX Femenil por el título del Apertura 2025.
"Tenía un tío que fue mi entrenador desde chiquita y mi papá estaba al lado de él siempre ayudándolo".- Jasmine Casárez
Jasmine nació en California, Estados Unidos, y fue educada entre dos culturas y celebró festividades como Navidad y Día de acción de gracias con una mezcla de tradiciones mexicanas —tamales, pozole, frijoles y arroz— y estadounidenses —como el pavo—, algo que sus amigas en la escuela consideraban “raro”, pero para Jasmine era normal.
La unión familiar es lo que más le gusta de la cultura mexicana y el deseo de “siempre estar juntos”, como cuando veía a sus abuelos cada fin de semana.
Sus mejores recuerdos de niña están ligados al futbol, especialmente con su tío y su padre, quienes fueron sus entrenadores en la infancia. Ella atribuye a la personalidad de su tío una gran influencia en su vida actual. Su tío la entrenaba en un equipo donde ella era la única niña. Jugaba en “campos pequeños” y a menudo de “pura tierra”, debido a que vivía en una ciudad muy pequeña.
Jasmine jugó en equipos con niños desde los seis años hasta los 12 o 13. Continuó jugando futbol en su etapa universitaria en Virginia y luego su primer equipo profesional en Puerto Rico.
"Hay muchas cafeterías y lugares de comer. Siempre estoy con mis compañeras. Creo que tenemos una relación muy bonita con el equipo".- Jasmine Casárez
La portera del equipo Christina Holguin es su mejor amiga y la persona con la que más convive. Se conocen desde hace seis años y la considera como “su hermana” porque pasan “todo el tiempo juntas”. Christina fue quien la animó a venir a Juárez para hacer pruebas en el conjunto fronterizo. Sus compañeras se han convertido en una familia para ella, especialmente estando fuera de casa.
En Juárez inicialmente se encontró con la dificultad de no tener sus papeles de doble ciudadanía y el equipo tenía solo dos plazas para extranjeras, lo que complicaba su registro. Fue contactada por la directiva para firmar como la primera extranjera por seis meses con la promesa de ayudarla a obtener sus papeles para el segundo torneo y así jugar como mexicoamericana. Este proceso fue “muy complicado para ella”.
A pesar de que nunca había jugado como delantera fue firmada en esa posición. Ella relata que el proceso fue especialmente difícil al inicio, ya que solo entrenó dos días con el equipo antes de su primer partido como delantera, lo que la hizo sentir muy nerviosa. Sin embargo, con el tiempo se adaptó y llegó a “amar la posición”, convirtiéndose en la máxima goleadora del equipo.
Su primer torneo con el equipo de Juárez fue mentalmente complicado debido a que la escuadra se encontraba en último lugar y ella se estaba adaptando al idioma, la gente y sus compañeras, este periodo le ayudó a desarrollar paciencia, creer en el proyecto del club y fortalecer el vínculo con Las Bravas.
"Creer en mí y hacer todo con amor y el corazón es muy importante".- Jasmine Casárez
Su momento de mayor dificultad lo vivió este torneo al lesionarse severamente de un esguince de segundo grado en la rodilla derecha cuando intentaba alcanzar un balón en un sprint. Más porque Jasmine busca siempre encontrar una valía en el campo. Fue el apoyo constante de sus compañeras el que le ayudó a recuperarse emocionalmente. Le recordaron que era "una persona antes que jugadora”. Esas palabras hicieron que el proceso fuera más llevadero.
A pesar de ser la máxima goleadora del equipo y disfrutar jugando como delantera, le pide a su entrenador que la inicie como volante y la cambie de delantera después de cinco minutos para mitigar los nervios que siente al salir al campo en una posición que no estaba acostumbrada a jugar. Jasmine ríe cuando lo cuenta.
Jasmine es la goleadora histórica de Juárez, un punto al que nunca pensó llegar, especialmente de inicio cuando no se sentía cómoda en la posición de delantera. Su sueño es jugar un Mundial con México y ganar un título con Las Bravas de Juárez, algo que siente cada vez más cerca.
"Ganar un título en México es un sueño que quiero cumplir y cada vez está más cerca".- Jasmine Casárez
