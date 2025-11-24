Definen fechas y horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2025: 3 juegos en miércoles y 3 en sábado
Quedaron definidas las fechas y los horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2025 con una “programación extraordinaria”, donde se jugarán tres partidos de ida en miércoles y tres juegos de vuelta en sábado.
La Liga MX dio a conocer que debido a una petición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para “garantizar el óptimo desarrollo de los operativos de seguridad… y disponer del número adecuado y necesario de elementos de seguridad pública”, América y Cruz Azul no podrán jugar el mismo día sus juegos de local, por lo que se determinó ese movimiento.
La Liga MX dio a conocer un comunicado explicando el porqué de dicha programación, apoyando a las autoridades capitalinas. Aquí un extracto de dicho comunicado.
“A petición expresa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y con el propósito de garantizar un ambiente seguro, la LIGA BBVA MX informa que, tras la reunión de coordinación para la definición de fechas y horarios de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, se determinó una programación extraordinaria de tres partidos en miércoles y tres en sábado.
“A Cruz Azul, tercer lugar general y primer Club de la Ciudad de México en el orden de elección, se le consultó su preferencia para el partido de vuelta, eligiendo domingo. En consecuencia, el partido de América como local será programado para el sábado 29 de noviembre, lo que implica que tanto miércoles como sábado se disputarán tres encuentros de Cuartos de Final”.
Fechas y horarios de los juegos de Cuartos de Final del Apertura 2025
Tras este movimiento, las fechas y horarios de los juegos de ida y vuelta del Apertura 2025 quedan de la siguiente manera.
Juegos de ida
Fecha
Juego
Horario
Estadio
Miércoles 26 de noviembre
FC Juárez vs. Toluca
19:00*
Estadio Olímpico Benito Juárez
Miércoles 26 de noviembre
Rayados vs. América
21:05
Estadio BBVA
Miércoles 26 de noviembre
Tijuana vs. Tigres
23:00*
Estadio Caliente
Jueves 27 de noviembre
Chivas vs. Cruz Azul
20:07
Estadio Akron
*Tiempo del Centro de México
Juegos de vuelta
Fecha
Juego
Horario
Estadio
Sábado 29 de noviembre
América vs. Rayados
17:00
Ciudad de los Deportes
Sábado 29 de noviembre
Toluca vs. FC Juárez
19:05
Estadio Nemésio Díez
Sábado 29 de noviembre
Tigres vs. Tijuana
21:10
Universitario
Domingo 30 de noviembre
Cruz Azul vs. Chivas
19:00
Olímpico Universitario