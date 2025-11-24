SI Mexico

Definen fechas y horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2025: 3 juegos en miércoles y 3 en sábado

Por una solicitud de la SSC de la CDMX se determinó que América y Cruz Azul no podrán jugar el mismo día sus partidos de local, por lo que se dio una “programación extraordinaria”

César Juárez Caudillo

Cruz Azul y Chivas jugarán sus partidos de Cuartos de Final en jueves y domingo.
Cruz Azul y Chivas jugarán sus partidos de Cuartos de Final en jueves y domingo. / Simón Barber/Getty Images

Quedaron definidas las fechas y los horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2025 con una “programación extraordinaria”, donde se jugarán tres partidos de ida en miércoles y tres juegos de vuelta en sábado.

La Liga MX dio a conocer que debido a una petición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para “garantizar el óptimo desarrollo de los operativos de seguridad… y disponer del número adecuado y necesario de elementos de seguridad pública”, América y Cruz Azul no podrán jugar el mismo día sus juegos de local, por lo que se determinó ese movimiento.

La Liga MX dio a conocer un comunicado explicando el porqué de dicha programación, apoyando a las autoridades capitalinas. Aquí un extracto de dicho comunicado.

“A petición expresa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y con el propósito de garantizar un ambiente seguro, la LIGA BBVA MX informa que, tras la reunión de coordinación para la definición de fechas y horarios de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, se determinó una programación extraordinaria de tres partidos en miércoles y tres en sábado

“A Cruz Azul, tercer lugar general y primer Club de la Ciudad de México en el orden de  elección, se le consultó su preferencia para el partido de vuelta, eligiendo domingo. En consecuencia, el partido de América como local será programado para el sábado 29 de noviembre, lo que implica que tanto miércoles como sábado se disputarán tres encuentros de Cuartos de Final”. 

Fechas y horarios de los juegos de Cuartos de Final del Apertura 2025

Tras este movimiento, las fechas y horarios de los juegos de ida y vuelta del Apertura 2025 quedan de la siguiente manera.

Juegos de ida

Fecha

Juego

Horario

Estadio

Miércoles 26 de noviembre

FC Juárez vs. Toluca

19:00*

Estadio Olímpico Benito Juárez

Miércoles 26 de noviembre

Rayados vs. América

21:05

Estadio BBVA

Miércoles 26 de noviembre

Tijuana vs. Tigres

23:00*

Estadio Caliente

Jueves 27 de noviembre

Chivas vs. Cruz Azul

20:07

Estadio Akron

*Tiempo del Centro de México

Juegos de vuelta

Fecha

Juego

Horario

Estadio

Sábado 29 de noviembre

América vs. Rayados

17:00

Ciudad de los Deportes

Sábado 29 de noviembre

Toluca vs. FC Juárez

19:05

Estadio Nemésio Díez

Sábado 29 de noviembre

Tigres vs. Tijuana

21:10

Universitario

Domingo 30 de noviembre

Cruz Azul vs. Chivas

19:00

Olímpico Universitario

César Juárez Caudillo
CÉSAR JUÁREZ CAUDILLO

Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

