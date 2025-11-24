Play-In Liga MX: Los sorprendentes Bravos de Varini hacen historia y retarán al campeón Toluca en los cuartos
El uruguayo Martín Varini llegó a finales del año pasado para hacerse cargo de los Bravos de Juárez. Tenía poco cartel a sus 33 años y lo único que se sabía era que se convertiría en el entrenador más joven de la Liga MX.
Sin tantos reflectores, metió al equipo fronterizo a la repesca en su primer torneo y en el segundo, el Apertura 2025 que está en marcha, hizo historia al clasificarlo a sus primeros cuartos de final desde que debutaron en la primera división, en el Apertura 2019.
Con una plantilla modesta, en la que sobresalen los veteranos Oscar Estupiñán, José Luis “Puma” Rodríguez y el portero Sebastián Jurado, vencieron por 2-1 al Pachuca en el Play-In, para avanzar a los cuartos de final de la Liguilla, en donde espera el líder y campeón Toluca.
Mientras que por el Pachuca, la prometedora gestión del técnico Esteban Solari terminó luego de dos partidos. En el primero echó en el Play-In A a los Pumas.
El partido
Los Bravos se fueron al frente del ataque desde los primros minutos y tras fallas de Oscar Estupiñán, al minuto 5, y de Guilherme, al 14, el equipo de Varini abrió el marcador.
Al 15, el “Puma”, por izquierda, cruzó un servicio al área, en donde Madson remató de volea para convertir el 1-0.
Los Tuzos no reaccionaron y un mal despeje defensivo de Alán Bautista, dejó una pelota cerca de la portería que José Luis Rodríguez, con un zurdazo, transformó en el 2-0 al 39.
El partido parecía de un sola lado, sin embargo, el Pachuca aprovechó que un remate de Luis Quiñones rebotó en un defensor y dejó un balón cerca del área, que Jhonder Cádiz convirtió en el 2-1, al rematar cruzado al portero Sebastián Jurado.
En la segunda mitad, los Bravos estuvieron en búsqueda de su tercera diana, que tardó en llegar porque al 51, Carlos Moreno atajó un disparo de Madson.
Después de ello, los de Solari se condenaron por la expulsión de Brian García al 68 y le abrieron la puerta a los de Bravos a sentenciar 3-1 el marcador, con un disparo de derecha de Ricardinho al 90+5, que fue anulado por al VAR, por una falta previa.
Con la victoria del Juárez, quedaron definidos a los ochos invitados a la Liguilla y las series: Toluca-Bravos, Tigres UANL-Tijuana, Cruz Azul-Guadalajara y América-Monterrey.