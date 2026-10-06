Del 7-0 a México al declive: ¿qué le pasó a la selección de Chile?

El 18 de junio de 2016 es una fecha que marcó al futbol. La selección de Chile, en su mejor momento, dio la mejor exhibición de su historia goleando 7-0 a México, en la peor humillación del combinado azteca en el futbol. Pero así como ese partido fue un parteaguas para los mexicanos, también lo fue para La Roja, ya que a partir de ese momento no volvió a ser la misma.

En aquella ocasión, Chile, tras años de tragos amargos, florecía y aparecía como el vigente campeón de la Copa América 2015 que había ganado como anfitrión. Es así como, para 2016, buscaba demostrar que no había sido solo un golpe de suerte en casa y que se trataba de una nueva realidad de éxitos para una selección a la cual la historia le había quedado a deber.

Te puede interesar: Luis Romo, baja por lesión con México previo al juego contra Chile

Para aquel encuentro, el cuadro andino presentaba una alineación plagada de figuras y experiencia que brillaban en la élite del futbol mundial: Claudio Bravo (Barcelona), Gary Medel (Inter de Milán), Arturo Vidal (Bayern Múnich), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen), Alexis Sánchez (Arsenal) y el goleador del encuentro con 4 tantos, Eduardo Vargas (Hoffenheim).

Y pese a que México llegaba con figuras que militaban en el Viejo Continente como Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Hirving “Chucky” Lozano, Héctor Herrera, Andrés Guardado o Raúl Jiménez, no pudo hacer nada ante el poderío de La Roja, que no tuvo piedad para sellar una victoria histórica.

¿Pero qué pasó después? ¿Por qué ese equipo que parecía encaminarse a ser la nueva potencia del continente terminó por apagarse?

Un vestidor que terminó por romperse

El buen momento de Chile continuó por unos encuentros más. Tras derrotar a México en cuartos, en semifinales se impuso 2-0 sobre Colombia y, por segunda final consecutiva, derrotó a la Argentina de Lionel Messi en una dramática serie de penales para proclamarse bicampeón de la Copa América.

El problema vino después. Dos fracasos consecutivos en las eliminatorias de Conmebol rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022 sepultaron el sueño de un país que buscaba dar el gran salto. Parte de este revés fue producto de la crisis interna que se vivía al interior del equipo.

Y es que las filtraciones por parte de exentrenadores como Jorge Sampaoli sobre los excesos de algunos jugadores, o las declaraciones de Carla Pardo, esposa del portero Claudio Bravo, acusando a otros de no asumir responsabilidades, demostraron que la relación entre vestidor y cuerpo técnico no era la mejor.

“Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga”, escribió la pareja de Bravo en una publicación en redes sociales. “Hay jugadores que ya no dan el tono. A Edu Vargas cada vez que lo veo está peor que antes. Mati Fernández ya no da el nivel en que quiero que juegue con la Selección, Mauricio Pinilla sólo piensa en las fiestas cuando lo nomino… Lo de Arturo Vidal es para un especialista médico. Le gusta tomar y no se controla”, ahondó Sampaoli en su momento.

Un relevo generacional que nunca llegó

Otro tema a destacar es el relevo generacional, el cual se prolongó de más. Aquella generación de estrellas se mantuvo como la base de la selección por tanto tiempo que el equipo envejeció sin renovarse, cayendo en una situación en la que, tanto los futbolistas como el conjunto, cada vez iban a menos.

De hecho, al momento de enfrentarse a México en la Copa América 2016, varios futbolistas ya eran veteranos o al menos elementos experimentados. Y si bien hoy ya no queda ningún futbolista de aquella camada chilena, varios de ellos se quedaron cerca de volver a disputar este partido una década después, ya que incluso algunos todavía sostuvieron encuentros con La Roja recién el año pasado:

- Claudio Bravo - Edad en Copa América 2016: 33 años | Último partido con Chile: 2024 (41 años)

- Gary Medel - Edad en Copa América 2016: 28 años | Último partido con Chile: 2023 (36 años)

- Arturo Vidal - Edad en Copa América 2016: 29 años | Último partido con Chile: 2025 (38 años)

- Charles Aránguiz - Edad en Copa América 2016: 27 años | Último partido con Chile: 2025 (35 años)

- Eduardo Vargas - Edad en Copa América 2016: 26 años | Último partido con Chile: 2025 (35 años)

- Alexis Sánchez - Edad en la Copa América 2016: 27 años | Último partido con Chile: 2025 (36 años)

La falta de un proyecto estable

Finalmente, la inestabilidad en el banquillo fue otro factor clave. Entre 2005 y 2015, Chile tuvo cuatro entrenadores: Nelson Acosta, Marcelo Bielsa, Claudio Borghi y Jorge Sampaoli. Pero no solo eso, tanto el “Loco” como “Sampa” contaron con la paciencia de la directiva chilena para gestar proyectos largos, manteniéndose en el cargo hasta tres años cada uno.

Sin embargo, esa paciencia parece haberse agotado para los nuevos estrategas. Muestra de esto es que en 10 años, de 2016 a 2026, La Roja tuvo siete estrategas diferentes, casi el doble de la década anterior y casi uno por año.

Al final, entre quienes desfilaron por dicho cargo sin poder consolidar un plan fijo con su idea de juego estuvieron Juan Antonio Pizzi (campeón de aquella Copa América 2016), Reinaldo Rueda, Martín Lasarte, Eduardo “Toto” Berizzo, Ricardo Gareca y Sebastián Miranda.

Ahora, con Nicolás Córdova, estratega que dirigirá a Chile en el encuentro ante México de este 6 de octubre, buscan construir el camino rumbo a 2030. Lo que lo diferencia del resto es que, al menos en su caso, no ha llegado desde fuera, sino que lo hace tras dirigir a las selecciones juveniles.