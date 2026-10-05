Luis Romo, baja por lesión con México previo al juego contra Chile

La primera convocatoria de Rafa Márquez se ha ido desmoronando de a poco, sufriendo ahora su quinta baja de esta fecha FIFA. En esta ocasión se trató de Luis Romo, quien por una lesión muscular en su pierna izquierda no podrá culminar la gira de amistosos de la Selección Mexicana, perdiéndose el duelo ante Chile.

La noticia la dio a conocer el propio equipo nacional este lunes 5 de octubre a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales. En el informe se detalló que el mediocampista dejó este mismo día el campamento del conjunto nacional en Estados Unidos para regresar al país y continuar con su recuperación.

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La Selección Nacional de México informa. 📰 pic.twitter.com/30i6QbmNjt — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 5, 2026

“Tras un estudio realizado, el jugador presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que regresará a su club”, informó la escuadra mexicana.

De esta manera, el futbolista de 31 años queda descartado para el duelo ante Chile, a celebrarse este martes 6 de octubre a las 20:30 horas en la cancha del Los Angeles Memorial Coliseum, en California.

Además, Romo se suma a César Montes, Gilberto Mora e Hirving “Chucky” Lozano como los seleccionados que, tras haber sido considerados en la lista original, han ido causando baja en el esquema de Márquez durante esta serie de encuentros de preparación. A ellos se les añade Mateo Chávez, quien tampoco podrá estar disponible por suspensión tras salir expulsado en la reciente derrota por 0-3 ante Estados Unidos.

La participación de Luis Romo con México en esta fecha FIFA

Cabe señalar que Romo, junto al resto de los elementos citados de Chivas, no pudo participar en el primer choque de la gira, en el empate 1-1 frente a Colombia debido a que dicho encuentro se empalmaba con los compromisos del 'Rebaño Sagrado' en la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

No fue sino hasta la previa del segundo duelo ante Perú que el originario de Ahome, Sinaloa, por fin pudo integrarse a los trabajos. En ese partido contra el conjunto andino, el contención vio acción durante 29 minutos en otro empate 1-1 del Tricolor.

Posteriormente, en el duelo del pasado sábado 3 de octubre contra Estados Unidos, saltó al terreno de juego como titular. Al minuto 35 recibió una tarjeta amarilla y al medio tiempo tuvo que salir de cambio, encendiendo las alarmas luego de ser captado en la banca sosteniendo una bolsa de hielo sobre el muslo izquierdo.

Por el momento se desconoce si el mediocampista estará recuperado a tiempo para disputar el Clásico Tapatío, programado para este sábado 10 de octubre a las 19:00 horas, en lo que será la reanudación de la actividad en la Liga MX con la fecha 11 del torneo.