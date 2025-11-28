De LinkedIn a la Copa del Mundo 2026, la improbable historia de Cabo Verde y Roberto “Pico” Lopes
Es difícil pensar en un lugar menos épico para que nazca el sueño de una selección mundialista que una bandeja de entrada de LinkedIn. Y, sin embargo, fue ahí donde comenzó una de las clasificaciones más improbables del fútbol moderno: la de Cabo Verde a la Copa del Mundo 2026.
Así comenzó la historia de Ricardo “Pico” Lopes.
El archipiélago atlántico, que se convirtió en la segunda nación más pequeña en lograr este hito histórico —solo dentro de Islandia en 2018—, cimentó su éxito en la vasta e inusual cohesión de su diáspora. Al igual que con muchas naciones insulares, se estima que hay más ciudadanos caboverdianos residiendo fuera del archipiélago que dentro.
Lopes nació en Dublín, Irlanda, en 1992. Hijo de padre caboverdiano y madre irlandesa, Criado en el futbol gaélico —donde llegó a ser capitán de los reputados Shamrock Rovers— su destino futbolístico parecía limitado a una única aparición juvenil con la selección de Irlanda Sub-19.
Hasta que recibió un extraño mensaje en portugués en la cuenta de LinkedIn —que había creado para una asignación universitaria—de parte del entonces seleccionador nacional de Cabo Verde, el portugués Rui Águas. Lopes, que por supuesto no entendió ni una palabra, ignoró la extraña solicitud.
La historia fácilmente pudo haber terminado allí, pero la persistencia del cuerpo técnico de los tiburones azules fue crucial. Nueve meses después, el tenaz Águas intentó de nuevo el contacto. Esta vez, Lopes tradujo el texto y reveló una propuesta que cambiaría para siempre su destino y el de la pequeña nación de su padre: una invitación para unirse a la selección de Cabo Verde.
La invitación laboral —notablemente inesperada e inusual— fue aceptada con éxito.
Desde su integración al equipo, hace seis años, Lopes se convirtió en un pilar defensivo, acumulando más de 40 juegos internacionales con los Tiburones Azules. Su experiencia y liderazgo fueron vitales durante la fase de clasificación de la CAF para el Mundial 2026, donde disputó 15 partidos en las eliminatorias, siendo un jugador constante en la retaguardia.
Este logro es, de alguna forma, un triunfo cultural de la diáspora que decidió volver a sus raíces."Significa todo para la gente, se siente como si el país entero estuviera en la cancha con nosotros", dijo Lopes.