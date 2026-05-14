Dembélé y Mbappé comandan la lista de Francia para Mundial 2026
Didier Deschamps anunció este jueves la convocatoria definitiva de Francia para el Mundial 2026, y no dejó lugar a dudas: los Bleus llegan con uno de los planteles más completos del torneo. A diferencia de otras selecciones que todavía manejan prelistas, Francia ya tiene sus 26 jugadores definidos y listos.
La lista la encabeza Kylian Mbappé, quien llega en un momento especial. Después de una temporada turbulenta con el Real Madrid marcada por la crisis del vestuario y la eliminación en Champions, el delantero llega al Mundial con hambre de reivindicarse y con la camiseta de su país como el escenario perfecto para hacerlo. Junto a él en el ataque van Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Michael Olise, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Rayan Cherki y Maghnés Akliouche, una delantera con tanta profundidad que cualquier entrenador del mundo envidiaría.
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En el mediocampo, Deschamps apostó por la experiencia de N'Golo Kanté y Adrien Rabiot junto a la juventud de Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery y Manu Koné. La defensa la conforman Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano y Maxence Lacroix, con Mike Maignan como portero titular indiscutible.
Los grandes ausentes son dos. Eduardo Camavinga se quedó fuera después de una temporada muy irregular con el Real Madrid. El propio Deschamps lo reconoció: "Sale de una temporada difícil en la que ha jugado menos y ha tenido lesiones, pero aún es joven." El otro excluido que genera debate es Randal Kolo Muani, quien en la final del Mundial de Qatar 2022 tuvo el balón del título en los pies y no pudo concretar. Desde entonces nunca recuperó su mejor versión y Deschamps decidió no darle otra oportunidad.
Francia llega como uno de los grandes favoritos para ganar el torneo, junto a Argentina, España e Inglaterra. Los analistas y las casas de apuestas la sitúan entre los dos o tres candidatos más serios al título, y con razón: tiene la mejor delantera del mundo sobre el papel, una defensa sólida y un mediocampo con equilibrio perfecto entre experiencia y juventud. En el Grupo I enfrentará a Senegal, Noruega y al ganador del repechaje intercontinental. El partido más atractivo de la fase de grupos será el duelo entre Mbappé y Erling Haaland, que se verán las caras por primera vez en un Mundial.
Lo que le da una dimensión especial a esta convocatoria es lo que hay detrás del banquillo. Deschamps confirmó en enero de 2025 que este será su último torneo al frente de Francia. El técnico de 57 años lleva 14 años al mando de los Bleus, ganó el Mundial de 2018, llegó a la final de 2022 y es el entrenador más exitoso de la historia de la selección francesa. Cuando suene el pitido final del último partido de Francia en este torneo, cerrará un capítulo que difícilmente alguien podrá superar. Por eso este Mundial no es solo una oportunidad de título, es también la despedida de una era.
Lista de Francia para el Mundial 2026
Porteros (3)
Mike Maignan (AC Milan/ITA/38 veces internacional), Robin Risser (Lens/0), Brice Samba (Rennes/4)
Defensas (9)
Lucas Digne (Aston Villa/ENG/56), Malo Gusto (Chelsea/ENG/9), Lucas Hernandez (PSG/41), Théo Hernandez (Al Hilal/KSA/42), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG/27), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ENG/2), Jules Koundé (FC Barcelona/ESP/46), William Saliba (Arsenal/ENG/31), Dayot Upamecano (Bayern Munich/GER/36)
Mediocampistas (5)
N'Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR/67), Manu Koné (AS Roma/ITA/12), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA/57), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP/44), Warren Zaïre-Emery (PSG/10)
Delanteros (9)
Maghnes Akliouche (Mónaco/7), Bradley Barcola (PSG/16), Rayan Cherki (Manchester City/ENG/5), Ousmane Dembélé (PSG/58), Désiré Doué (PSG/6 ), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP/96), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ENG/3), Michael Olise (Bayern Munich/GER/15), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA/33).