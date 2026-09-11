Deyna Castellanos, el nuevo 10 de Tigres
De Maracay a San Nicolás de los Garza. De una niña que empezó a llamar la atención en los torneos juveniles de Venezuela a una futbolista que pasó por España, Inglaterra y Estados Unidos. Ahora, Deyna Castellanos abre un nuevo capítulo de su carrera en Tigres Femenil, donde asumirá una camiseta con peso propio: el número 10 que dejó Jenni Hermoso, la campeona del mundo española que acaba de cerrar su etapa con Las Amazonas.
El cambio tiene algo de simbólico. Hermoso dejó en Tigres el título del Apertura 2025 y el Campeón de Campeonas 2024, además de una huella que el propio club reconoce como parte de su historia reciente. Ahora, el dorsal 10 pasa a una futbolista venezolana que también construyó su carrera lejos de casa y que desde sus primeros años cargó con la etiqueta de ser una de las grandes promesas del futbol femenino sudamericano.
Castellanos comenzó a hacerse mundialmente conocida antes de llegar al futbol profesional. Con Venezuela ganó la Bota de Oro del Mundial Sub-17 de 2014, después de marcar seis goles, y en 2017 fue finalista del premio The Best de FIFA. Más tarde se convirtió en la primera venezolana en conquistar el campeonato de futbol femenino de la NCAA con Florida State.
Su salto al profesionalismo llegó en España. En enero de 2020 firmó con el Atlético de Madrid, donde disputó 71 partidos y marcó 26 goles entre todas las competiciones, además de conquistar la Supercopa de España Femenina en 2021.
Después llegó Inglaterra.
En 2022, Castellanos fichó por el Manchester City. Su debut europeo tuvo el escenario perfecto: entró a la cancha en la fase clasificatoria de la Champions League y marcó de penalti en la goleada 6-0 sobre Tomiris-Turan. Durante sus 18 meses con el club inglés disputó 36 partidos y anotó cinco goles.
La siguiente parada fue Estados Unidos. En enero de 2024 se incorporó al Bay FC, una de las nuevas franquicias de la NWSL, antes de pasar a Portland Thorns en 2025. Con Bay FC disputó 25 encuentros en su única temporada, mientras que Portland se convirtió en su último destino antes de cruzar nuevamente la frontera.
Ahora llega a México como agente libre y con una experiencia acumulada en tres de los mercados más importantes del futbol femenino: Europa, Estados Unidos y Sudamérica.
Pero su historia no se limita a los clubes.
Con la selección de Venezuela, Castellanos se convirtió en una de las caras principales de la Vinotinto y en una de sus máximas referentes ofensivas. Su trayectoria internacional incluye además una distinción que resume su impacto: fue la primera venezolana en recibir el Balón y la Bota de Bronce de una Copa del Mundo.
En Tigres encontrará ahora un escenario diferente. No llega a un equipo que necesite aprender a ganar. Llega a Las Amazonas, el proyecto más laureado de la Liga MX Femenil, que comenzó el Apertura 2026 con cinco victorias consecutivas y apenas un gol recibido en sus primeros partidos.
Y llega para ocupar un espacio que quedó vacío apenas unas semanas atrás.
Jenni Hermoso se despidió de Tigres después de conquistar dos títulos y dejar una relación que trascendió la cancha. El club incluso acompañó su salida con un proyecto social que lleva su legado a niñas y adolescentes de Nuevo León.
Ahora será Deyna Castellanos quien vista el 10.
La venezolana no tendrá que cargar con la comparación, pero sí con la responsabilidad que implica recibir una camiseta que perteneció a una campeona del mundo. Su desafío será darle una nueva historia a un número que en Tigres acaba de cerrar un capítulo.
De Maracay a San Nicolás. De la Bota de Oro Sub-17 al futbol europeo, de Inglaterra a la NWSL y ahora a la Liga MX Femenil.
Deyna Castellanos ya tiene nuevo escenario. Y también nuevo 10.