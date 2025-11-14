Diego Testas y la nueva era celeste
Diego Testas se ha convertido en el técnico de la nueva era para Cruz Azul femenil. Bajo su mando en el Apertura 2025 el equipo ha conseguido su mejor temporada y ha encontrado una identidad ganadora. A un partido de distancia, Testas y las jugadoras celestes tienen posibilidades de lograr el histórico boleto —por primera vez— a la Gran Final de la Liga Mx Femenil.
El uruguayo, de nacionalidad mexicana, tiene estirpe de campeón. Llegó a dirigir al equipo a partir del Clausura 2025 proveniente de la U de Chile femenil. Diego comenzó su carrera como técnico en las categorías varoniles y juveniles del futbol uruguayo hasta llegar al timón del primer equipo femenil del Club Nacional de Uruguay en 2019.
"Estamos ilusionadas y más en una institución como Cruz Azul donde tienes el campeonato como objetivo y tenemos que ir paso a paso, Tigres es un gran rival".- Diego Testas, DT Cruz Azul femenil
Te interesa: Aerial Chavarin: Goleadora historia de Cruz Azul a ritmo de leyenda
Testas tuvo un impacto inmediato y apenas dirigió al equipo y conquistó el Campeonato Uruguayo 2020 y dos años más tarde volvió a repetirlo, en esta ocasión con una autoridad indiscutible en el terreno de juego: de principio a fin su equipo dominó el torneo, invicto casi toda la temporada, donde ganó 15 de 16 partidos. Por este título le otorgaron el reconocimiento al mejor entrenador en la encuesta FutbolX100 Femenino.
En los otros tres años al mando de los “Bolsos”, cerró cada campaña como subcampeón, a un paso de la gloria en tres ocasiones consecutivas: 2019, 2021 y 2023. El peso de esas conquistas abrieron las puertas a dos boletos a la Copa Libertadores Femenil, torneo donde alcanzaron las Semifinales en 2021. Una huella que aún se recuerda en el futbol.
"Fue justo el empate de Ida contra Tigres e iremos juntas a buscar la clasificación a la Final en Nuevo León".- Diego Testas, DT Cruz Azul femenil
En números: Diego Testas
2 campeonatos nacionales
4 subtítulos nacionales
1 premios al entrenador del año
4 clasificaciones a Copa Libertadores
"Este equipo ha madurado muchísimo y si bien de visita jugar en campo rival es difícil vamos a saber dominar y hay que enfocarnos en el partido".- Diego Testas, DT Cruz Azul femenil
Cruz Azul terminó el Apertura 2025 con cifras históricas: puntos (28), victorias (8), goles a favor (42) y diferencia de goles (+15). La Máquina viene de una histórica serie ante las vigentes campeonas Pachuca con un marcador global 6-2 que les brinda confianza para conseguir el boleto a la Final ante las experimentadas Amazonas, con quienes empataron en la Semifinal de Ida 1-1 en el Estadio Olímpico Universitario.
Por primera vez en la historia Cruz Azul femenil avanzó a las Semifinales de la Liga MX Femenil, donde buscará un boleto a la Final del Apertura 2025 en la serie frente a Tigres. Cruz Azul firmó su mejor torneo en 8 años desde la creación de la Liga y es la sorpresa de la Liguilla al estar entre los cuatro mejores equipos que buscan el título, solo la victoria el próximo domingo le daría el histórico pase.
Aerial Chavarin se ha convertido en la estrella del equipo de Diego Testas y este torneo la delantera estadounidensse se convirtió en la segunda mejor goleadora del Apertura 2025 con 18 tantos. Además, Aerial Chavarin anotó en la Ida y Vuelta de Cuartos de Final.
"El plantel ha crecido sobre todo como equipo y no solo en lo técnico o táctico sino que estamos fuertes y estamos sólidas. Sabemos que no es sencillo, pero tenemos posibilidades".- Diego Testas, DT Cruz Azul femenil
"Las jugadoras han creído en nosotros y lo han hecho de una manera espectacular. Hemos logrado que el equipo tenga una identidad juguemos en la cancha en la que juguemos".- Diego Testas, DT Cruz Azul femenil