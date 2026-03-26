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Dinamarca o Chequia, el último rival que le falta a México en el Mundial 2026

Daneses y checos definirán al último equipo que entre al Grupo A del Mundial 2026, luego de que ambos equipos ganaran su semifinal en el Repechaje europeo rumbo a la Copa del Mundo.

Redacción SI México

Jan Kliment celebra el pase de Chequia, que enfrentará a Dinamarca por el boleto al Mundial 2026.
Jan Kliment celebra el pase de Chequia, que enfrentará a Dinamarca por el boleto al Mundial 2026. / Gabriel Kuchta/Getty Images

El último rival de México en el Mundial 2026 saldrá del juego que disputen Dinamarca y Chequia, luego de que ambas Selecciones ganaron sus respectivos juegos de Semifinal del Repechaje europeo rumbo a la Copa del Mundo.

El seleccionado de Dinamarca se impuso fácilmente en casa 4-0 a Macedonia del Norte, mientras que Chequia sufrió en Praga para imponerse 4-3 en penales a Irlanda, luego de terminar empatados 2-2 en tiempo regular.

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