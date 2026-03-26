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Turquía, a siguiente fase tras ganar a Rumania: Resultados Repechaje Europeo Mundial 2026

El conjunto turco se llevó el triunfo con gol de Kadioglu y espera rival que se definirá entre Kosovo y Eslovaquia. Consulta los resultados aquí.

Redacción SI México

Ferdi Kadioglu marcó el tanto con el que Turquía avanzó en el Reepechaje.
Ferdi Kadioglu marcó el tanto con el que Turquía avanzó en el Reepechaje. / Burak Kara/Getty Images

La Selección de Turquía consiguió su pase a la Final de la Llave C del Repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 al derrotar en casa por la mínima diferencia a Rumania. El cuadro turco espera rival, que saldrá de la otra llave entre Eslovaquia y Kosovo, que juegan más adelante. 

Ferdi Kadioglu marcó al 53’ a pase excelso de Arda Gülen, quien mandó el balón preciso a la entrada de su compañero, quien sólo bajó el esférico para batir al guardameta rumano.

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Resultados Repechaje UEFA Rumbo al Mundial 2026

Llave A

Jueves 26 de marzo 

  • 13:45 | Gales vs. Bosnia y Herzegovina 
  • 13:45 | Italia vs. Irlanda del Norte
  • Martes 31 de marzo 
  • 12:45 | Final de la Llave A 

*El ganador irá al Grupo B del Mundial, con Canadá, Qatar y Suiza. 

Llave B

Jueves 26 de marzo

  • 13:45 | Ucrania vs. Suecia 
  • 13:45 | Polonia vs. Albania 

Martes 31 de marzo 

  • 12:45 | Final de la Llave B 

*El ganador irá al Grupo F del Mundial, con Países Bajos, Japón y Túnez. 

Llave C 

Jueves 26 de marzo 

  • 13:45 | Eslovaquia vs. Kosovo 

Turquía 1-0 Rumania

Martes 31 de marzo 

  • 12:45 | Final de la Llave C 

*El ganador irá al Grupo D del Mundial, con Estados Unidos, Paraguay y Australia. 

Llave D

Jueves 26 de marzo

  • 13:45 | República Checa vs. Irlanda 
  • 13:45 | Dinamarca vs. Macedonia del Norte 

Martes 31 de marzo 

  • 12:45 | Final de la Llave D 

*El ganador irá al Grupo A del Mundial, con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

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