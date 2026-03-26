Turquía, a siguiente fase tras ganar a Rumania: Resultados Repechaje Europeo Mundial 2026
La Selección de Turquía consiguió su pase a la Final de la Llave C del Repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 al derrotar en casa por la mínima diferencia a Rumania. El cuadro turco espera rival, que saldrá de la otra llave entre Eslovaquia y Kosovo, que juegan más adelante.
Ferdi Kadioglu marcó al 53’ a pase excelso de Arda Gülen, quien mandó el balón preciso a la entrada de su compañero, quien sólo bajó el esférico para batir al guardameta rumano.
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Resultados Repechaje UEFA Rumbo al Mundial 2026
Llave A
Jueves 26 de marzo
- 13:45 | Gales vs. Bosnia y Herzegovina
- 13:45 | Italia vs. Irlanda del Norte
- Martes 31 de marzo
- 12:45 | Final de la Llave A
*El ganador irá al Grupo B del Mundial, con Canadá, Qatar y Suiza.
Llave B
Jueves 26 de marzo
- 13:45 | Ucrania vs. Suecia
- 13:45 | Polonia vs. Albania
Martes 31 de marzo
- 12:45 | Final de la Llave B
*El ganador irá al Grupo F del Mundial, con Países Bajos, Japón y Túnez.
Llave C
Jueves 26 de marzo
- 13:45 | Eslovaquia vs. Kosovo
Turquía 1-0 Rumania
Martes 31 de marzo
- 12:45 | Final de la Llave C
*El ganador irá al Grupo D del Mundial, con Estados Unidos, Paraguay y Australia.
Llave D
Jueves 26 de marzo
- 13:45 | República Checa vs. Irlanda
- 13:45 | Dinamarca vs. Macedonia del Norte
Martes 31 de marzo
- 12:45 | Final de la Llave D
*El ganador irá al Grupo A del Mundial, con México, Sudáfrica y Corea del Sur.