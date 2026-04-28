Doce nombres, una base que alcanza, pero no termina de pesar
No es la lista definitiva, pero sí la base de la selección mexicana que jugará el Mundial 2026. Los 12 nombres de Liga MX serán el esqueleto de la plantilla de Javier Aguirre.
Estos elementos dejarán a sus equipos en la Liguilla, para tomarse una semana de descanso y concentrarse a partir del 6 de mayo en el CAR.
A ellos, los completarán elementos europeos para la convocatoria final de 26. A continuación, Sports Illustrated México hace un análisis estadístico de los primeros llamados, con base a su rendimiento en el Clausura 2026.
PORTEROS
Raúl ‘Tala’ Rangel, el arquero titular del Tri, tiene números contrastante en su semestre con Chivas. Suma seis arcos en cero, pero cuando el análisis baja al detalle, su impacto se matiza: 2.0 atajadas por partido y saldo negativo en goles evitados (-2.93).
Carlos Acevedo aparece en el otro extremo: mucho trabajo, poca recompensa. 55 atajadas, sin una sola portería en cero, con 2.4 goles recibidos por juego y un -8.82 en goles evitados. Además su equipo, el Santos Laguna, fue el más goleado del campeonato, con 38 dianas aceptadas.
DEFENSAS
Jesús Gallardo, el lateral izquierdo de México en los últimos dos mundiales, firmó un semestre productivo en ofensiva: cuatro asistencias, tres centros que terminaron en gol y siete participaciones en anotaciones. Es funcional porque genera.
Israel Reyes ordena la zaga: líder de la liga en pases (803), con recuperaciones constantes en áreal rival y dominio en área propia. Un plus es su polivalencia, no solo puede ser central, sino que es una alternativa más en la lateral derecha.
MEDIOCAMPISTAS
Aquí es donde la lista se vuelve frágil.
Luis Romo: Aunque no fue requerido para las convocatorias de febrero y marzo, las últimas dos antes de esta, el capitán de Chivas volvió a ser llamado por Aguirre en el momento más importante porque es un jugador que es capaz de cumplir funciones en el medio campo y en la central. Es un pilar de la zaga del Guadalajara al haber recuperado 97 balones y ser el líder de su equipo en cabezazos defensivos con 16.
Erik Lira equilibra: recupera (121 balones) y gana manos a mano defensivos (21). Su importancia en el Tri crece más por la lesión de Edson Álvarez. En selección se ha visto bien, ya que a diferencia de su competencia, no solo aporta atrás, sino que sabe conducir balones y empezar jugadas.
Brian Gutiérrez empuja desde el sistema: siete participaciones de gol y volumen ofensivo constante. Junto con ello, a sus 22 años se ha ganado un puesto titular en el esquema de Javier Aguirre, fue titular en los empates ante Portugal y Bélgica, apenas sus duelos cuarto y quinto con México, con el que debutó en enero.
Gilberto Mora, el ‘Golden Boy’ mexicano de 17 años, que una pubalgia limitó su rendimiento. Seis partidos y solo un gol en este Clausura, pero en selección ya es un jugador probado.
ATAQUE
Es donde menos se discute y donde más claro está todo.
Armando González llega con lo que se pide: goles (12, la segunda mejor cantidad del Clausura 2026), presencia en el área (5 de sus goles fueron con el pie en el área) y juego aéreo (3 goles de cabeza, la segunda mejor cantidad de la liga). Apunta a ser la segunda opción como '9', solo detrás de Raúl Jiménez.
Roberto Alvarado, de los favoritos de Aguirre, también tuvo presencia: nueve participaciones de gol y 187 pases acertados, segundo mejor en la competición. Es quien mueve el balón en el Guadalajara.
Alexis Vega es la apuesta incómoda: tuvo pocos minutos en el certamen por lesiones y aún así, supo pesar con cinco participaciones de gol, 10 1vs1 exitosos y tres tiros de esquina que terminaron en gol. Aguirre lo usará como la principal amenaza por la banda izquierda.
Guillermo Martínez: Sin duda, la sorpresa más grande en esta lista. Su nombre aparece en un momento en que Santi Giménez apenas totaliza 67 minutos en 2026, luego de lesionarse a finales de octubre. Salvo que Aguirre quiera llevar a cuatro delanteros centro, algo inusual, ‘Memote’ apunta a ser la tercera opción, luego de su buen cierre con Pumas, con el que marcó cinco goles, tres de ellos obtenidos en las últimas cuatro fechas, tras superar molestias físicas.