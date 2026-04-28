Javier Aguirre da a conocer los primeros 12 jugadores del Mundial para México
La primera lista de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 ya traza una línea clara: hay un núcleo definido y un grupo en observación. De los 20 convocados de Liga MX para la concentración de mayo, 12 futbolistas están considerados para integrar la lista definitiva, mientras 8 quedan como apuestas para el siguiente ciclo.
El bloque que hoy tiene pie y medio en el Mundial está encabezado por nombres consolidados en el entorno del Tri y con presente competitivo en sus clubes. Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Guillermo Martínez y Armando González conforman esa base. Es una mezcla de experiencia reciente en selección y regularidad en Liga MX, con perfiles que Aguirre ya identifica para sostener su estructura.
Del otro lado, la convocatoria también funciona como laboratorio. Ocho jugadores aparecen marcados con seguimiento a futuro: Óscar García, Luis Rey, Eduardo Águila, Jesús Gómez, Denzell García, Iker Fimbres, Jairo Torres y Kevin Castañeda. Son piezas que entran a la dinámica mayor, pero con la mira puesta en el recambio generacional y en fortalecer el grupo durante los amistosos previos.
Nombres como Carlos Rodríguez y Marcel Ruiz, quienes tenían la ilusión de vestir la camiseta, quedaron fuera de la lista del Vasco. Guadalajara es quien aporta más jugadores al proceso final de Aguirre con cinco elementos. Toluca suma dos, mientras que Tijuana, América, Cruz Azul, Santos y Pumas tendrán un jugador.
La lista, además, está incompleta por diseño. Los futbolistas que militan en el extranjero serán integrados en la convocatoria final que se entregará a FIFA el 1 de junio. Aun así, el mensaje es nítido: Aguirre ya tiene una columna vertebral local y un grupo de proyección. La carrera al Mundial comenzó con jerarquías marcadas.