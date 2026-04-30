Mundial 2026: Gianni Infantino confirma que Irán jugará en EEUU
Durante el 76º Congreso de la FIFA que se lleva a cabo en Canadá, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la selección iraní sí jugará sus partidos correspondientes de la Copa del Mundo en Estados Unidos.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que Irán participará en el Mundial de 2026 durante su intervención ante el Congreso del organismo rector del fútbol mundial, que se celebra este jueves en Vancouver.
"Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026", dijo Infantino al iniciar su discurso ante los delegados. "Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América". AFP
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