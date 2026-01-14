¿Dónde ver la J3 de la Liga MX femenil?
Cruz Azul abrirá la Jornada 3 del Clausura 2026 ante Pachuca en el Estadio Unidad Deportiva Centenario, en Morelos, la nueva casa de La Máquina. Las dos escuadras llegan invictas y buscan una mejor posición en la tabla durante este arranque de torneo, en un duelo que luce como uno de los más atractivos del próximo viernes.
Tigres visitará a León y con el estatus de vigentes campeonas enfrentarán a una escuadra que no ha ganado en dos fechas y es una de las tres más goleadas del torneo ––con 6 goles en contra–– que ocupa los últimos lugares.
América recibirá el sábado a Necaxa, que se encuentra en el sótano general sin victorias y con 9 goles en contra. Mientras, las Águilas están invictas con un partido ganado y un empate que les da el título de favoritas en este enfrentamiento. La jornada del sabatina la cerrará Gallos ante Rayadas, quienes lideran el torneo en esta temprano arranque.
Y Chivas frente a Santos será el partido que defina la Jornada 3 el próximo domingo.
Viernes 16 de enero
15:45 → Cruz Azul vs Pachuca | Vix y Youtube de la Liga MX femenil
18:00 → Pumas vs Mazatlán | Vix y Youtube de la Liga MX femenil
19:00 → Atlas vs Tijuana | Tubi y Fox One
19:00 → FC Juárez vs Atlético San Luis | Fox y Fox One
21:06 → León vs Tigres | Tubi y Fox One
Sábado 17 de enero
11:00 → Puebla vs Toluca | Tubi y Fox One
17:00 → América vs Necaxa | Vix y Youtube de la Liga MX femenil
19:06 → Gallos Femenil vs Rayadas | Tubi y Fox One
Domingo 18 de enero
11:00 → Chivas vs Santos | Amazon Prime, Tubi, Fox One y Youtube de la Liga MX femenil