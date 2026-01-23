¿Dónde ver la J5 la de Liga MX femenil?
Rayadas siguen invictas y buscan su quinto triunfo consecutivo ante León. América también busca continuar el Clausura 2026 sin perder, al igual que Pumas y Chivas, que están en la parte alta de la tabla general. Pachuca viene de una abultada victoria y recibirá a Necaxa, que está en el sótano sin puntos y con 16 goles en contra.
Sábado 24 de enero
16:30 → Atlético San Luis vs Tijuana | ESPN y Youtube de la Liga MX femenil
18:00 → FC Juárez vs Cruz Azul | Fox One, Tubi y Youtube de la Liga MX femenil
20:06 → Tigres UANL vs Atlas | Fox One, Tubi y Youtube de la Liga MX femenil
Domingo 25 de enero
12:00 → Puebla vs Guadalajara | Fox One y Youtube de la Liga MX femenil
12:00 → Pumas vs Santos Laguna | ViX y Youtube de la Liga MX femenil
17:00 → América vs Mazatlán Femenil | ViX Youtube de la Liga MX femenil
Lunes 26 de enero
17:00 → Querétaro vs Toluca | Fox One y Youtube de la Liga MX femenil
18:00 → Necaxa vs Pachuca | ViX Youtube de la Liga MX femenil
19:06 → León vs Monterrey | Fox One, Tubi y Youtube de la Liga MX femenil