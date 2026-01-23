SI Mexico

¿Dónde ver la J5 la de Liga MX femenil?

Te presentamos dónde ver la J5 de la Liga MX femenil, donde Rayadas lidera el Clausura 2026 con cuatro triunfos al hilo y busca el quinto ante León.

Yarek Gayosso

Rayadas ha ganado todos sus partidos de la Liga MX femenil.
Rayadas ha ganado todos sus partidos de la Liga MX femenil. / @rayadas

Rayadas siguen invictas y buscan su quinto triunfo consecutivo ante León. América también busca continuar el Clausura 2026 sin perder, al igual que Pumas y Chivas, que están en la parte alta de la tabla general. Pachuca viene de una abultada victoria y recibirá a Necaxa, que está en el sótano sin puntos y con 16 goles en contra.

Sábado 24 de enero

16:30 → Atlético San Luis vs Tijuana | ESPN y Youtube de la Liga MX femenil

18:00 → FC Juárez vs Cruz Azul | Fox One, Tubi y Youtube de la Liga MX femenil

20:06 → Tigres UANL vs Atlas | Fox One, Tubi y Youtube de la Liga MX femenil

Domingo 25 de enero

12:00 → Puebla vs Guadalajara | Fox One y Youtube de la Liga MX femenil

12:00 → Pumas vs Santos Laguna | ViX y Youtube de la Liga MX femenil

17:00 → América vs Mazatlán Femenil | ViX Youtube de la Liga MX femenil

Lunes 26 de enero

17:00 → Querétaro vs Toluca | Fox One y Youtube de la Liga MX femenil

18:00 → Necaxa vs Pachuca | ViX Youtube de la Liga MX femenil

19:06 → León vs Monterrey | Fox One, Tubi y Youtube de la Liga MX femenil

