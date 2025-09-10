Con dudas y sufrimiento, México rescata empate ante Corea del Sur con golazo de Gimenez
La Selección Mexicana cerró la ventana de la Fecha FIFA con un empate a dos goles ante Corea del Sur en un partido donde más allá del resultado, lo que queda para Javier Aguirre es la de haber observado a jugadores como parte del plan de su proceso, pero dejando aún dudas en cuanto al desempeño de su equipo y, lo más importante, al destino que tendrá en el Mundial de 2026.
De lo rescatable que deja este encuentro para Aguirre es la delantera, ya que tanto Raúl Jimenez y Santiago Gimenez respondieron con golazos, el primero para poner adelante al Tri con un certero cabezazo en el primer tiempo y el segundo con un disparo colocado que rescató el juego en tiempo de compensación cuando parecía que México se iba con una dolorosa derrota.
El Tri se vio mejor durante el primer tiempo, en comparación con el pasado encuentro donde empató sin goles ante Japón. Aguirre hizo ocho modificaciones, siguiendo el protocolo de observar jugadores, primero desde la portería, donde inició Raúl ‘Tala’ Rangel; también a Juan Jose Purata como central con Johan Vásquez ante la ausencia de César Montes; Mateo Chávez y Rodrigo Huescas como laterales y Erik Lira como contención, en lugar del lesionado Edson Álvarez.
Además, la inclusión de inicio de Hirving Lozano y la de Germán Berterame ocupando el lugar de Roberto ‘Piojo’ Alvarado como volante por derecha, donde por cierto, se le vio incómodo al no ser su posición natural.
A México le costó trabajo encontrarse, pero el golazo de cabeza de Raúl Jiménez le dio la tranquilidad al equipo de Javier Aguirre de sobrellevar el primer tiempo. Pero para la segunda parte y con algunas modificaciones, a México se le vino la noche con la reacción de Corea del Sur, quien dio ingreso a la estrella Son Heung-Min y quien marcó un golazo al fusilar al portero Rangel, al minuto 65.
Diez minutos después, Corea del Sur le dio la vuelta al marcador aprovechando la velocidad de Oh Hyeon-gyu, quien se llevó a la defensa y disparó cruzado para irse arriba y poner en aprietos a México y a Javier Aguirre.
Ahí, México demostró su idiosincrasia futbolística, aquella en la que muestra que le gusta el sufrimiento y que se crece ante el castigo, pues en la recta final del partido el Tri se fue al frente, mostrando un dinamismo que le costó trabajo mantener durante gran parte del encuentro.
Con el marcador en contra, México se tiró al frente con llegadas a velocidad de Lainez y Alexis Vega, buscando a Santiago Gimenez en la punta. El Tri logró echar atrás a Corea del Sur, que en los últimos minutos defendió la ventaja, pero en tiempo de compensación, al 90’+4, el delantero del AC Milan hizo un golazo al colocar el esférico al ángulo, lejos del lance del portero Kim Seung-Gyu. Un gol que le dio la tranquilidad a México al evitar una derrota que estaba ya casi sentenciada.
Este empate evita las fuertes críticas a la Selección Mexicana y justifica el plan de Javier Aguirre, ese de observar jugadores, pero que no quita las dudas que quedan de cara a la Copa del Mundo.