Edson Álvarez es presentado oficialmente como jugador del Fenerbahçe
El mediocampista mexicano Edson Álvarez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Fenerbahçe, al llegar cedido a préstamo por el West Ham de la Liga Premier de Inglaterra.
El conjunto que dirige el técnico portugués José Mourinho, presentó al jugador de la Selección Mexicana por medio de sus redes sociales, con un video donde se puede ver al oriundo del Estado de México con la nueva playera del cuadro otomano.
Te puede interesar: Fenerbahçe anuncia principio de acuerdo con Edson Álvarez
Edson Álvarez utilizará el número 11 con el Fenerbahçe
En el video, el conjunto turco destaca la nacionalidad de Álvarez, al poderse ver al ‘Machín’ degustando unos tacos antes de anunciar su llegada al cuadro de Estambul.
Asimismo, se muestra que Álvarez jugará con la camiseta número 11, un número peculiar para su posición de medio de contención, luego de utilizar el 4 en sus anteriores equipos e incluso el 19, en épocas pasadas.
Edson Álvarez, el quinto mexicano en jugar en Turquía
Edson Álvarez se convierte en el quinto mexicano en jugar en Turquía. El primer elemento que llegó al futbol turco fue el defensa Sergio Almaguer, que fichó por el Galatasaray en 2002. Le siguieron Antonio de Nigris [Gaziantepspor (2006-07), Ankaraspor (2007-08) y Ankaragücü (2008-09)], Giovani dos Santos [Galatasaray (2009)], y Diego Reyes [Fenerbahçe (2019)].
Álvarez llega al Fenerbahçe, segundo equipo más ganador del futbol turco, donde el acérrimo rival, el Galatasaray, domina con 25 títulos, donde figura como el actual bicampeón, mientras que el nuevo equipo del ‘Machín’ suma 19 campeonatos y no se ha coronado desde el 2014.