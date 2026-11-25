Antes de que un futbolista llegue a una cancha, alguien tuvo que encontrarlo, analizarlo, convencerlo y construir las condiciones para que pudiera rendir. Eduardo Saracho encontró su lugar en esa parte del futbol: lejos de los reflectores, pero cerca de las decisiones que determinan el futuro de un equipo.

“Me di cuenta de que no iba a ser profesional. No es un tema de que me lastimé la rodilla”, recuerda en entrevista con Sports Illustrated México. Eduardo entendió hace más de una década que su futuro en el futbol no estaría dentro de la cancha. Estudió una maestría en Inglaterra, se especializó en gestión deportiva y pasó alrededor de 10 años buscando una oportunidad en una industria con pocos espacios y muchas exigencias.

La encontró en Puebla, en 2017. Después de regresar de Inglaterra y de colaborar con Atlas, Gustavo Guzmán lo recomendó para incorporarse a un club que necesitaba construir su estructura deportiva y financiera. Ahí comenzó una etapa que lo llevó de realizar tareas administrativas a convertirse en una de las cabezas del proyecto.

“Éramos pocas personas, muy pocas, y eso permitió que todos nos volviéramos expertos en muchas cosas”, cuenta. La estructura era tan pequeña que tuvo que aprender de contratos, procesos administrativos y del sistema de transferencias de la FIFA. “Todos hacíamos de todo. Éramos 11 personas en un momento y después acabamos siendo 100”.

Su formación en Liverpool le permitió entender el futbol desde otra perspectiva. Más allá de los once jugadores que salen a la cancha, descubrió una industria en la que deben convivir propietarios, directivos, entrenadores, futbolistas y áreas financieras.

“Aprendí a ver el futbol muchísimo más allá del once inicial y del grito y de la emoción, sino verlo como lo que es: una industria compleja en donde hay muchos actores involucrados y donde lo más importante es hacer que se cohesionen”, explica.

El director deportivo, dice, debe encontrar el punto de equilibrio entre todos ellos. “Tienes a un dueño que te puede exigir un resultado financiero, al financiero que te dice: ‘No me ha quedado el pago para que tú fiches al jugador’; al jugador que te está pidiendo que lo renueves, al técnico que te dice: ‘¿Dónde está mi jugador?’. Entonces, tienes que tener esa capacidad de ser ese saco de boxeo que haga que todo cohesione”.

En Puebla encontró también una forma de trabajar que marcaría su carrera: detectar talento antes de que su valor se disparara. El club desarrolló un departamento de scouting por posiciones y estableció una consigna: encontrar jugadores temprano y venderlos en el momento de mayor valor.

Uno de los casos que mejor recuerda es el de Maximiliano Araújo. Saracho viajó tres veces a Uruguay en un periodo de mes y medio, en 2019, para seguir al futbolista. Había competencia de clubes brasileños y de un equipo turco, pero logró convencerlo de llegar a México.

“Encontré un chavo con un potencial gigante, muy tímido, pero con un fuego interior que yo veía en la cancha”, relata. “Yo hablé con Maxi, él se abrió conmigo y fue esa conexión en el momento que me dijo: ‘No sabes qué, yo voy contigo’”.

Puebla lo adquirió por menos de un millón de dólares. La adaptación no fue sencilla y la pandemia retrasó su desarrollo, pero el club mantuvo la paciencia. Después pasó a Toluca y terminó en el Sporting de Lisboa. Saracho aclara que Puebla no lo vendió directamente por 20 veces más, pero la operación posterior hacia Portugal alcanzó casi esa proporción respecto de su precio inicial.

“Fue difícil la adaptación. Vino la pandemia, entonces tomó su tiempo, pero creo que el club fue lo suficientemente paciente porque era parte del mandato y el potencial estaba ahí”, recuerda.

El trabajo en Puebla también le abrió la puerta de Pumas. La Universidad buscaba recuperar competitividad y encontró en Saracho a un directivo que había conseguido resultados con recursos limitados. La Franja había alcanzado siete fases finales consecutivas y una semifinal ante Santos, pese a ubicarse entre los presupuestos más bajos de la Liga MX.

Cuando llegó al Pedregal, en julio de 2023, su diagnóstico fue claro: elevar el valor de la plantilla, retener talento y construir un equipo capaz de competir de manera constante.

“Necesitábamos que subiera el valor de la plantilla. En aquel momento estaba en el lugar 14; después ya había estado fluctuando entre el seis y el ocho”, explica. Para Saracho, ese crecimiento no se trataba únicamente de gastar más, sino de mejorar la ingeniería financiera y deportiva para sostener un proyecto.

Su apuesta también pasaba por modernizar los procesos de análisis. En Puebla había trabajado con herramientas de scouting y algoritmos; en Pumas encontró una estructura más tradicional y una resistencia mayor a invertir en tecnología. Consiguió avanzar en la creación de un área de inteligencia deportiva, aunque reconoce que no llegó al nivel que pretendía.

Sin embargo, no defiende que los datos deban tomar todas las decisiones. “Yo tampoco soy una persona que crea que el algoritmo te va a decir quién y listo, no le conoces la voz y lo fichas”, advierte.

La Liga MX, explica, tiene particularidades que obligan a adaptar cualquier modelo: es una liga compradora, existen clubes con gran capacidad de gasto y la exigencia por resultados inmediatos reduce el margen para esperar la adaptación de un futbolista.

“Los algoritmos y los analytics están perfectos para filtrar; después hay que tropicalizarlo y también hay que ir a conocer a los jugadores”, sostiene. La información debe complementarse con conversaciones con entrenadores y ex compañeros. “No podemos caer en pensar que ya se lo compré al algoritmo y con eso ya me voy a ir a fumar un puro. Ya está hecho”.

En Pumas encontró en Miguel Mejía Barón un complemento para esa transformación. Saracho reconoce que la relación entre ambos fue una de las mejores experiencias de su etapa en el club.

“Para mí fue una sinergia perfecta. El doctor es una eminencia del futbol y creo que nos complementábamos bastante bien”, afirma. Mientras Mejía Barón tenía una gran capacidad para leer el juego, Saracho aportaba procesos, análisis y herramientas de modernización. “Él veía en mí ese potencial de las cosas que quizás a él le costaban más trabajo para modernizarse”.

Esa combinación se reflejó en decisiones de mercado. Saracho destaca a Rodrigo López como un ejemplo de detección de talento que estaba fuera del radar. El mediocampista pertenecía a la cantera y, a partir de los datos, el área deportiva defendió su oportunidad en el primer equipo.

“Es el tipo de fichaje que va más orientado a los que están por abajo del radar”, dice. También menciona a Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite, jugadores que, desde su perspectiva, ofrecían jerarquía por un precio adecuado.

Pero hay una contratación que ocupa un lugar especial en su balance: Keylor Navas. La conversación comenzó con Efraín Juárez y después hubo una videollamada entre los tres. Pumas no era el único club interesado, por lo que el reto consistía en convencer al portero costarricense con algo más que una oferta económica.

“Lo más difícil con Keylor era explicarle qué pretendíamos hacer y que se sumara a eso. La claridad de a lo que vienes, por qué vienes y las personas que somos”, recuerda.

La infraestructura de Cantera también fue parte de la propuesta. Saracho la considera una instalación de nivel mundial y un argumento importante para atraer a futbolistas de trayectoria internacional. “Entrar en un túnel y abrir el Narnia del futbol”, describe sobre la experiencia de conocer las instalaciones universitarias.

El proyecto, la infraestructura y la posibilidad de formar parte de una misión fueron los elementos que, a su juicio, terminaron por convencer a Navas. “Tienes que encontrar este tipo de cosas que a él le generen un reto fuera de la parte económica”.

La gestión también estuvo marcada por decisiones de entrenadores. Saracho reconoce la dificultad de la salida de Antonio Mohamed, pero defendió la continuidad con Gustavo Lema, quien consiguió un torneo de más de 30 puntos y llevó al equipo al cuarto lugar. Después llegó Efraín Juárez, con quien buscó recuperar la conexión entre el club y su afición.

“Necesitábamos esa reconexión con la tribuna, porque la afición de Pumas es fundamental. Empuja como nada”, explica. Para convencer a Juárez, Saracho sostuvo tres conversaciones de alrededor de hora y media. Encontró en él un vínculo emocional con el club y una visión internacional que podía complementar el trabajo de scouting.

“Todos estamos seguros de que ese equipo de enero a junio era el equipo que Efraín podía llevar a lo más alto”, afirma.

Al hacer el balance de su etapa, Saracho destaca cinco fases finales consecutivas, la modernización del análisis deportivo, la llegada de jugadores de jerarquía y la presencia de seis o siete seleccionados nacionales en determinados momentos. También recuerda la salida de Chino Huerta hacia Europa y el trabajo para potenciar a Rubén Duarte.

Pero no presenta su gestión como un proceso sin errores. Reconoce que hubo fallas en la elección de perfiles y en los tiempos para cerrar incorporaciones. También identifica una deuda que considera importante: no haber explicado mejor el trabajo a la afición.

“Me gusta mucho hacerme cargo de mis errores”, dice. “No fuimos capaces de comunicar bien lo que se estaba haciendo”.