Eduardo Saracho no tenía previsto despedirse de Pumas. La planeación deportiva para el siguiente torneo ya estaba avanzada, había hablado con Efraín Juárez sobre el armado del equipo y esperaba continuar un proyecto que, desde su perspectiva, todavía podía llegar más lejos. La decisión de terminar su ciclo lo tomó por sorpresa.

“No me lo esperaba. Ya habíamos avanzado en una planeación. Yo había hablado con Efraín para lo que era el proceso de enero a mayo”, recuerda con Sports Illustrated, en su primera conversación extensa sobre su salida del club. “Yo no consideraba que había terminado el ciclo, pero el presidente me comentó que había terminado. Fue de repente y en ese momento fue como estar aturdido”.

Saracho dejó la dirección de estrategia deportiva de Pumas después de dos años y medio en la institución. Durante ese tiempo trabajó en la construcción de la plantilla, el desarrollo de procesos de scouting y la modernización del análisis deportivo. También participó en la llegada de jugadores como Keylor Navas y en la confección del equipo que dirigió Juárez.

Eligió guardar silencio después de su salida. No quería hablar desde el enojo ni convertir su despedida en un ajuste de cuentas con el club al que, asegura, le tomó cariño.

“No quería decir cosas en caliente que no tuvieran sentido. Yo quería honrar un tiempo que había disfrutado”, explica. También agradece a Luis Raúl González, presidente del club, y Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo, por la confianza que le dieron durante su etapa en la Universidad Nacional.

Su balance tiene dos caras. Está orgulloso de varios avances, pero no esquiva el resultado que Pumas sigue buscando: un campeonato.

“Estoy muy orgulloso de muchas cosas que se hicieron. Pero al final Pumas está ahí y, si no eres campeón, eres uno más. Fracasaste”, reconoce. “No le tengo miedo a esa palabra. El balance es positivo, se lograron objetivos que se trazaron, pero no se logró el más importante, que es ganar”.

Uno de sus principales cuestionamientos tiene que ver con la continuidad. Saracho habría apostado por mantener a Efraín Juárez y seguir con el plan que ambos habían construido. Incluso habían conversado sobre una posible renovación.

“Yo hubiera apostado obviamente por la continuidad”, afirma tras recordar la Final perdida ante Cruz Azul. “Cuando ya estás ahí, a 45 minutos, la continuidad es lo más importante porque te habla de que ya llegaste a esa línea final”.

El exdirectivo considera que el equipo tenía condiciones para dar un paso más. Por eso lamenta no haber estado en la trinchera para acompañar el desenlace de una plantilla que ayudó a confeccionar. También sostiene que Juárez podría regresar algún día al club: “Yo sé que Efraín algún día regresará a Pumas”.

Sin embargo, Saracho no evade las decisiones que terminaron por perjudicar al equipo. Identifica dos errores concretos: la salida simultánea de los porteros y la falta de un centro delantero adicional.

“Lo de la salida de los arqueros fue al mismo tiempo y, viéndolo en retrospectiva, por supuesto que nos pegó”, admite. La situación obligó a que un joven, Rodrigo Parra, entrara al quite en una posición de mucha responsabilidad. “Son dos grandes personas, los dos, pero eso le pegó al equipo”.

El otro error fue esperar demasiado para encontrar un delantero que se ajustara al presupuesto. La directiva buscó una opción hasta el último momento, pero las negociaciones no prosperaron y el margen de maniobra se redujo. Después llegaron las lesiones de Guillermo Martínez y José Juan Macías.

“Fue demasiado riesgo. Tenía que haber alguien más”, reconoce. La decisión se tomó con la intención de no comprometer las finanzas del club con una contratación que no ofreciera una buena relación entre costo y beneficio. Saracho fue uno de quienes defendieron no fichar por fichar, pero hoy considera que la estrategia fue equivocada.

“Yo me acuerdo que fui de los defensores de: ‘¿Por qué vamos a traer por traer? ¿Por qué vamos a dañar económicamente?’. Y sí, fue un error. Tuvo que haber venido alguien”.

También habría cambiado la forma en que se comunicó el trabajo de su área. Considera que los resultados deportivos ofrecieron oportunidades para explicar mejor el proyecto, pero no se aprovecharon.

“Hubiera aprovechado los momentos en que el club tuvo esos resultados deportivos, terminar dos veces en top cuatro, estar a segundos de llegar a una semifinal de Concacaf Champions, para crear una estructura más grande de gestión e inteligencia deportiva”, señala. “Ese es uno de mis más grandes arrepentimientos”.

El segundo cambio habría sido hablar más con los aficionados. Saracho reconoce que Pumas tiene una relación particular con su entorno y que la falta de explicaciones alimenta la incertidumbre.

“Hubiera estado padre comunicar más, porque creo que se hubieran entendido muchas cosas que en su momento no se entendían”, dice.

Pumas y su modelo

Su diagnóstico sobre el club también incluye una discusión de fondo: Pumas tiene capacidad para generar recursos propios, pero no cuenta con una empresa detrás que pueda respaldarlo con inversiones extraordinarias. Saracho distingue entre los ingresos que produce la institución y el presupuesto total con el que compite.

“En ingresos propios, Pumas es top cuatro”, afirma al referirse a los derechos de transmisión, los acuerdos comerciales y la taquilla. Sin embargo, al considerar el presupuesto global, lo coloca entre el séptimo y el décimo lugar de la Liga MX.

La conversación llevó a recordar la etapa de Arturo Elías Ayub, uno de los periodos más exitosos en la historia reciente del club. Aquella gestión contó con la inyección de capital de un empresario que llegó con una visión distinta y acompañó la construcción del equipo bicampeón. Para Saracho, esa experiencia permite dimensionar lo que una mayor capacidad de inversión podría significar para la Universidad Nacional.

El exdirectivo considera que Pumas podría recuperar ese margen de competitividad con una estructura que combine el respeto por su identidad universitaria con una visión empresarial. No plantea necesariamente repetir un modelo anterior, sino encontrar una fórmula que permita fortalecer las finanzas y la plantilla sin perder la esencia del club.

“Sería lo ideal mudar a una estructura mixta”, afirma. “Pondría a Pumas a competir al instante y le daría muchas más armas”. A su juicio, esta fórmula permitiría aprovechar ingresos que hoy permanecen sin explotar, mantener a los jugadores y construir nóminas más competitivas.

“Podrías llegar a aspirar a eso y no estás tan lejos porque, con tus propios medios, estás en zona de liguilla”. Saracho aclara que desconoce qué rumbo tomará la institución, pero habla desde su experiencia como alguien que trabajó en el club y que mantiene un vínculo de agradecimiento. “Ojalá que Pumas pudiera tener esa inyección”, expresa.

El problema, sin embargo, no se limita a la Universidad Nacional. Saracho identifica el cortoplacismo como uno de los principales obstáculos del futbol mexicano. Los clubes exigen resultados inmediatos y los proyectos cambian antes de consolidarse.

“Hay mucha presión por conseguir las cosas a corto plazo. La gente quiere la recompensa, pero no está dispuesta a comerse el proceso”, explica.

La exigencia también afecta la formación de futbolistas jóvenes. En una liga con capacidad económica para contratar figuras, los espacios para los jugadores en desarrollo se reducen. Además, los jóvenes reciben una presión que no siempre corresponde a su etapa de crecimiento.

“Al joven no le puedes exigir el resultado inmediato. Tiene que ser comparsa, no primera flauta”, advierte.

Por eso considera que el siguiente paso del futbol mexicano debe ir más allá de invertir en análisis de datos y departamentos de scouting. El reto principal está en encontrar formadores capaces de desarrollar jugadores y construir una ruta que les permita llegar al primer equipo y después competir en otros mercados.

“El clavado más importante en el futuro del futbol mexicano es hacia los desarrolladores de jugadores, hacia los formadores”, sostiene.

También señala que la exportación de mexicanos depende de varios factores: el pasaporte de los futbolistas sudamericanos, el poder económico de los clubes nacionales y la falta de vínculos que faciliten las transferencias hacia el extranjero. “Es una liga netamente compradora”, resume.

Sobre la Selección Mexicana, pide paciencia para el proceso de Rafael Márquez y espacio para que los jóvenes se incorporen gradualmente. Considera que México compitió mejor de lo que se esperaba en el Mundial de 2026, aunque reconoce el peso que tuvo la localía.

“Con Rafa tenemos que tener el tiempo de que vaya desarrollando su idea y, por eso, tendrá que ir metiendo cada vez más a los chavos”, afirma.

La salida de Pumas coincidió con uno de los periodos más complicados de su vida. Saracho recibió dos ofertas para trabajar en Sudamérica, pero decidió no aceptarlas porque su familia no estaba convencida. Meses después comenzaron problemas de salud que lo obligaron a detener su actividad profesional.

“Empecé con síntomas muy raros: pérdida extrema de peso, fatiga, temas de visión”, cuenta. Pasó cinco o seis meses sin un diagnóstico y vivió momentos de temor. A esa situación se sumaron dos golpes familiares: el ataque a mano armada contra su hermano, defensor del territorio, y la muerte de su hermana mayor.

“Me di cuenta de que la salud es lo más importante que hay. Yo sé que todos lo saben, pero hasta que no te pase una cosa así, te das cuenta”, dice.

Finalmente recibió tratamiento para una enfermedad que pudo controlar con medicamentos. Hoy asegura estar recuperado y al cien por ciento. Incluso estuvo en conversaciones con un club mexicano durante el verano, aunque no pudo acudir a una reunión presencial porque se encontraba hospitalizado.

“Hubo un momento de mucho temor porque pintaba mal. Afortunadamente hoy estoy muy bien. Estoy otra vez fuerte, estoy otra vez al cien por ciento”, explica.

Después de ese período decidió bajar el ritmo, recuperar la serenidad y replantear sus siguientes pasos. No descarta volver al futbol y adelanta que trabaja en un proyecto que todavía no puede anunciar.

“Necesitaba parar un poco, agradecer, estar mucho más tranquilo, mucho más sereno para lo que ahora va a venir”, concluye.