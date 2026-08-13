Efraín Juárez y el Györi ETO pierden de último minuto son eliminados de la Conference League
El sueño europeo de Efraín Juárez llegó a su final de manera definitiva después de que su Györi ETO fuera eliminado en la tercera ronda de clasificación de la Conference League a manos del Riga de Letonia en los últimos minutos del partido de vuelta.
Con un marcador global de 2-1 en contra es que Juárez le dice adiós a su meta de jugar competiciones europeas con el equipo húngaro después de ser eliminado en la primera ronda de clasificación de Champions League y ahora una etapa antes de los playoffs de Conference.
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El partido de ida terminó 1-0 a favor de los letones, por lo que de locales, el Györi ETO debía dar la vuelta al marcador, algo que no lograron. El equipo de Efraín Juárez se puso por delante en la pizarra con el tanto de Zeljko Gavric desde la vía penal a los 28 minutos, igualando la serie en el global.
Lo que restó de la primera mitad y hasta los últimos minutos de la segunda parte se fueron sin mayores acciones, por lo que parecía que el juego iría hasta los tiempos extra. Para desgracia del mexicano y del equipo húngaro, a los 88 minutos eran sorprendidos por el tanto de Caio Ferreira, que ponía el 2-1 global definitivo que terminó eliminando al Györi ETO.
Así es que llega a su final la travesía continental para Juárez en su temporada debut en el futbol europeo después de una ronda previa ganada que lo puso en la tercera etapa de clasificación de Conference, una de las principales razones por las que dejó Pumas para probar suerte del otro lado del charco.
A enfocarse en el torneo local
Lo que le queda ahora a Efraín Juárez es conquistar la liga de Hungría con su Györi ETO, equipo que salió campeón la temporada pasada. El inicio de torneo para el mexicano está dentro de lo aceptable, consiguiendo un empate y un triunfo en los dos partidos dirigidos en el campeonato local.
Después de su victoria 4-0 sobre el Nyíregyháza, el equipo húngaro se encuentra en la cuarta posición de la tabla con cuatro puntos y un partido menos que el resto, pues su juego del fin de semana fue pospuesto debido a la participación del club en competiciones europeas.
En todos los torneos, el Györi ETO de Efraín suma apenas dos victorias en ocho partidos disputados, una de ellas en la segunda ronda de Conference. Además de esos dos triunfos, acumula cuatro empates y dos derrotas, ambas en Europa, una en Champions y otras en Conference League, manteniéndose invicto en la liga local.
El próximo partido de Juárez será el domingo 16 de agosto correspondiente a la jornada 4 de la liga de Hungría ante el Debreceni, en donde esperan seguir con el buen paso liguero y dejar atrás la dolorosa eliminación del torneo internacional.