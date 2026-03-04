El Azteca se alista para su tercera inauguración
A 99 días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México acelera el pulso. La cuenta regresiva no solo marca el calendario: marca la transformación de una ciudad que se prepara para recibir a millones de aficionados y para inscribir su nombre, una vez más, en la historia grande del futbol.
En el sur de la capital, el corazón de esa narrativa late con fuerza. El Estadio Azteca —designado oficialmente como Estadio Ciudad de México para el torneo— atraviesa la etapa final de una renovación profunda.
No es un retoque cosmético, sino una intervención estructural que implicó más de un millón 939 mil horas de trabajo, 35 mil metros cúbicos de excavación, la instalación de 9 mil 500 metros cuadrados de pasto híbrido cosido/sembrado y jornadas con hasta mil 780 trabajadores.
El objetivo es claro: cumplir con los estándares técnicos de la FIFA y convertirse en el único estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales mundialistas.
El nuevo terreno de juego combina tecnología y precisión: sistema de drenaje optimizado, ventilación especializada y condiciones de superficie diseñadas para garantizar estabilidad y rendimiento. Todo está pensado para que el 11 de junio el balón ruede sin margen de error, donde se esperan 83 mil 264 espectadores.
El inmueble que vio coronarse a Pelé en 1970 y a Diego Maradona en 1986 se prepara ahora para escribir un tercer capítulo inaugural.
La ciudad, sin embargo, no concentra su apuesta únicamente en el estadio. El Zócalo capitalino albergará el FIFA Fan Festival del 11 de junio al 19 de julio, con una proyección estimada de hasta 2.2 millones de asistentes. Una megapantalla LED de 510 metros cuadrados —la más grande entre las sedes de los tres países anfitriones— y un sistema de audio de alta calidad convertirán el centro histórico en un estadio abierto.
Como antesala cultural, el proyecto “México Vibra” llevará conciertos el 9 y 10 de junio al Auditorio Nacional, encabezados por Alejandro Fernández y Carín León, junto a otros exponentes de distintos géneros y generaciones. La intención es proyectar una identidad musical diversa en paralelo al espectáculo deportivo.
Infraestructura modernizada, logística internacional y una plataforma cultural de gran escala delinean el plan. A 99 días del arranque, la Ciudad de México no solo se alista para recibir un Mundial: se prepara para reafirmar su condición de escenario histórico del futbol global.