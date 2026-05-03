El Barcelona accede a su sexta final seguida de la Liga de Campeones femenina
El Barcelona disputará su sexta final consecutiva de la Liga de Campeones femenina de fútbol tras derrotar 4-2 al Bayern Munich (ida: 1-1) en el Camp Nou, este domingo en la vuelta de su semifinal.
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Los goles de Salma Paralluelo (13) y de Ewa Pajor (54) junto al doblete de Alexia Putellas (21, 58) dieron el pase a las azulgranas, que aspirarán así al cuarto título europeo de su historia, después de los de 2021, 2023 y 2024. Los tantos de Linda Dallmann (17) y Pernille Harder (71) para el Bayern sirvieron para dar suspense a un encuentro de dominio general del Barça.
Las azulgranas se enfrentarán en la final del 23 de mayo en Oslo al Olympique de Lyon, que el sábado remontó la eliminatoria contra el Arsenal (3-1, para 4-3 en el global) y apeó al vigente campeón.