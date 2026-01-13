“El camino más rápido para dirigir en Europa es la MLS y no la Liga MX”, asegura Diego Mejía
Diego Mejía se cansó de esperar. Luego de casi un año de dejar la dirección técnica del FC Juárez y ante la falta de oportunidades para los entrenadores mexicanos en los banquillos de la Liga MX, tocó a su puerta el Atlético Ottawa, filial canadiense del Atlético de Madrid.
No conocía la competición, con ocho años de existencia, y había visto un par de partidos del cuadro Rojiblanco, pero una vez que lo entrevistaron, gracias a su compatriota Severiano García, secretario técnico de los colchoneros, se empapó del proyecto y se dio cuenta que la liga es diferente a la Liga MX, y en 11 meses en el cargo hizo campeón al Ottawa.
Para Mejía, el camino al balompié europeo es más corto por la vía de Canadá y la MLS, en donde se apuesta más a proyectos de largo plazo y se practica un futbol parecido al inglés. En vez de lamentarse por la falta de cupos en la Liga MX, ha preferido salir de la caja, como varios mexicanos que ante la falta de oportunidades solo tienen esa vía para continuar con su carrera.
“La tendencia de la liga mexicana es más sudamericana, hay muchos espacios y el juego es más vertical. La de Canadá es una liga más parecida a la MLS y a las ligas europeas, donde tienes que atacar bloques bajos y los equipos son fuertes en transición”, explicó a Sports Illustrated México el estratega de 42 años, con formación europea y antiguo scout del Manchester City.
A su parecer, este futbol y el de la MLS, que describe como “norteamericanos”, se adapta mejor a su forma de ver el juego, “mucho más posicional, que tenga mucho protagonismo con el balón, un juego dinámico”, que lo acerca a su sueño de entrenador en el futbol europeo, en donde ha habido solo dos casos en una primera división: Javier Aguirre y Hugo Sánchez, ambos en España.
“Si me pones a elegir, con estos sueños que tengo de algún día emigrar a Europa y tener una carrera respetable en Europa, me parece que el camino más más corto y el que te deja mejor posicionado es la MLS, antes que la Liga MX”, añadió el manejador del Juárez del Clausura 2023 al Clausura 2024, tiempo en el ayudó a la institución a no pagar la multa por ocupar los últimos tres lugares del cociente, pero que nunca clasificó a la Liguilla.
La necesidad de emigrar a Canadá
Mejía tenía intenciones de asumir un banquillo en la Liga MX, luego de su paso por Juárez, en donde a su parecer realizó un buen trabajo al desarrollar jóvenes futbolistas como Denzell García, Sebastián Peréz Bouquet o Ralph Orquin, quienes se ganaron un lugar en la primera división, luego de ser desechados por Cruz Azul, Chivas y América, respectivamente.
Según el técnico, el proyecto tenía como prioridad desarrollar talento joven y no ganar, pero el tener un buen segundo semestre, en el que en un momento estuvo en la parte alta de la clasificación con una plantilla modesta, hizo que se “desvirtuara”.
“La razón que me dieron para terminar mi proceso fueron los resultados, algo que no era importante en un inicio, terminó siendo importante al final”, afirmó el entrenador, cesado luego de sumar tres derrotas y un empate en las primeras jornada del Clausura 2024.
En el momento del despido de Mejía, solo había tres timoneles mexicanos más en el campeonato local: Eduardo Fentanes (Necaxa), Miguel Herrera (Tijuana) y Ricardo Carvajal (Puebla), una tendencia en las más recientes temporadas en la Liga MX.
En el Apertura 2025, el pasado en México, empezaron cuatro y en el actual, apenas tres: Ignacio Ambriz (León), Efraín Juárez (Pumas) y Christian Ramírez (Mazatlán).
Mejía no pone principal excusa que los directivos vean la nacionalidad a la hora de contratar entrenadores, piensa que la razón por la que no hay es porque la mayoría no sabe el perfil que busca en un manejador.
“En el alto rendimiento no se ven los pasaportes, no se contrata por ser mexicano o extranjero. Lo que yo creo es que tienen que entender qué perfil quieren como entrenador, entender en qué proceso está el equipo y los jugadores, y con base en ello, saber si necesitan un gestor, alguien que desarrolle jóvenes, que gestione solamente el equipo y que deje a los grandes jugar o si buscan a alguien que maneje más la prensa porque existe cierta presión”.
Sin embargo, sí cree que entre los directivos de la Liga MX, “ha permeado” la idea de que los estrategas mexicanos “no están preparados y no tienen capacidad”, que a su parecer ha sido difundido por la prensa.
“Los mismos medios le meten mucha más presión al mexicano que al extranjero y provocan que el dueño le tenga menos paciencia al mexicano. Es parte de lo que hoy se está viviendo y uno tiene que aceptar que cuando empiezas un nuevo proyecto, empiezas con desventaja. Debes tener la piel más gruesa y el coraje para darle la vuelta”.
También pone a los agentes como otro factor que juega en favor de los foráneos y ha provocado una migración de preparadores mexicanos al extranjero, en especial en Centroamérica, como los casos de Juan Francisco Palencia, en el Sporting FC de Costa Rica; José Luis Trejo, en el Real Estelí de Nicaragua; Raúl “Potro” Guitérrez en el Real España de Honduras o el caso de Benjamín Mora, quien condujo al Johor Darul Takzim FC de Malasia y hoy al Wuhan Three Towns chino.
Su éxito en el Ottawa
Mejía se abrió paso en Canadá, en donde la temporada en la que fue campeón era el único extranjero en los banquillos. Sufrió presión por parte de la afición y prensa, por ser el único “extraño” en los ocho equipos.
También, se adaptó a un formato diferente, se juega un torneo largo como en Europa, pero también unos playoffs. El líder de la tabla obtiene un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf, así como el monarca de la Liguilla.
Además, se disputa una Copa Canadiense, con los clubes de la Canadian Premier League, nombre oficial del certamen, y los tres cuadros de la Hoja de Maple que están en la MLS, Toronto FC, los Vancouver Whitecaps FC y el Montreal.
Junto con ello, el Ottawa no es un club de los poderosos, Mejía lo compara con el Pachuca en la Liga MX.
“No somos uno de los grandes, ni en historia ni en presupuesto. Apostamos más a desarrollar jóvenes, más que a fichar figuras. Hice un estudio profundo de la liga, pusimos a cada jugador en la que mejor posición se acomodaba y tuvimos consistencia: jugamos 35 partidos, solo perdimos dos, rompimos récord en la liga, nunca se había nunca había pasado esto, y fuimos el equipo más goleador en la historia”, comentó.
Luego del éxito obtenido en Canadá, se pone como mete a medio plazo emigrar a a MLS, en donde ha tenido tres entrevistas para cubrir una vacante, incluso antes de salir campeón con el Ottawa.
"La MLS no es un mercado fácil de entrar, hay que hay que pasar varios filtros. He tenido sí el acercamiento con varios equipos desde que estoy aquí. Tres clubes le han dado seguimiento a mi perfil, desde cinco meses antes del campeonato. Mi objetivo es encontrar un lugar ahí, seguir desarrollándome como jugador e ir a Europa”, confesó.
La distancia de México a Europa es de unos 10 mil kilómetros y de Canadá al Viejo Continente es de uno 7,000, lo que confirma, aunque metafóricamente, que el camino al sueño europeo es más corto desde el país de la Hoja de Maple. Físicamente está más cerca del Océano Atlántico.