Mundial 2026: La primera semana de mayo reportarán los selección mexicanos de la Liga MX
Los seleccionados mexicanos que participarán en el Mundial 2026 y juegan en la Liga MX, deberán reportarse a la concentración previa a la justa la primera semana de mayo, luego de descansar siete días por reglamento FIFA, según acordaron los dueños de los 18 clubes del campeonato local.
“La fecha de entrega de los seleccionados es el jueves 30 de abril, luego de la semifinales de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf. Luego tendrán una semana de vacaciones para empezar la concentración los primeros días de mayo”, explicó el director general de Competencia, Operación y Desarrollo de la Liga MX, Francisco Iturbide, en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Ordinaria de los dirigentes de la primera división mexicana.
Como se acordó en la asamblea pasada, la Liguilla del Clausura 2026 se disputará sin seleccionados, para darle a Javier Aguirre cinco semanas de trabajo con los elementos que contemplará para la Copa del Mundo del próximo año, en el que México será anfitrión con Estados Unidos y Canadá.
Eso hará que el formato mute, desaparece el Play-In, por lo que la fase final comenzará desde los cuartos de final, como se hacía antes de la pandemia de la covid-19. Ahora, en vez de 10 clubes, solo ocho aspirarán al título.
Además, los ocho que estén en la Liguilla tendrán que contar ocupadas sus nueve no formados en México, que ayudarán a suplir la baja de los seleccionados.
Calendario del Clausura 2025
La primera jornada del nuevo certamen arrancará el 9 de enero y la última concluirá el 23 de abril, última fecha en la que estarán los seleccionados del Tri. La Liguilla iniciará el 2 de mayo con los partidos de ida de los cuartos de final y la final tendrá su primer capítulo el 21 de mayo y el último, el 24.
Otra nueva norma es que los árbitros tendrán una nueva herramienta, la implementación del fuera de lugar automático, que se ha probado en la Liguilla de este Apertura 2025.
“Ya está instalado en nuestros estadios. Es una tecnología semiautomática, que usa la Liga Premier de Inglaterra. Tenemos que cerrar para tener todo preparado en una de esas dar una sorpresa para la final y ya contar con ella en la transmisión. Ahora la hemos usado toda la liguilla offline (sin verla en televisión)”, señaló Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.
Regreso del Atlante, en proceso
Atlante, una franquicia histórico del balompié nacional que está por cumplir 107 años, está cerca de volver a la Liga MX, luego de descender en el Clausura 2014.
Actualmente se encuentra compitiendo en la Liga de Expansión y de la mano de su dueño, Emilio Escalante, podrían adquirir al Mazatlán FC, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
“El Mazatlán informó a la Asamblea que ha iniciado el trámite del proceso de trámite de sustitución de derecho de afiliación, quedó autorizado que se dé cumplimiento a requisitos reglamentarios. TV Azteca ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante, para le enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto de ciertas condiciones de cierre y trámites tradicionales para este tipo de operaciones. Se espera que se concluya la operación antes del verano 2026”, sentenció Arriola.
Todavía falta confirmar si los Potros de Hierro se mantendrán en Mazatlán, si jugarán en Zacatepec, su actual sede en Expansión, o si vuelven a su histórica casa, la Ciudad de México.