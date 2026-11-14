El Club América Femenil no compite, ¡gana!

El primer trofeo ya está en casa. El segundo se jugará ante Pachuca. Y el equipo que ya tiene una corona, el de Ángel Villacampa, está cerca de meterse a semifinales para seguir defendiéndola. América Femenil tiene tres categorías en momentos distintos del semestre y a las tres se les puede medir con la misma vara: el título.

La Sub-16 abrió la cuenta hace unos días al ganar un torneo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol. La Sub-19 puede sumar el campeonato del Apertura 2026. Y el primer equipo, vigente campeón de la Liga Femenil, encara la recta final del torneo como el rival al que todas quieren bajar del trono.

De la Sub-16 campeona a una final contra las bicampeonas

El trofeo de la Sub-16 le da otra dimensión al momento que vive el club. La conversación sobre el poderío del América suele empezar con el equipo de Villacampa, pero este semestre las juveniles se adelantaron. Las más jóvenes ya levantaron una copa y el siguiente turno es para las dirigidas por Lorena Galindo.

La Sub-19 llega a la final como superlíder del Apertura 2026. En semifinales goleó 5-1 a Chivas y ahora tendrá enfrente a las Tuzas del Pachuca, ganadoras de los últimos dos torneos de la categoría. La ida se jugará en el Estadio Hidalgo y América, por su posición en la tabla, tendrá la vuelta en casa.

Ahí está la medida del desafío. Pachuca puede convertirse en tricampeón y América tiene la oportunidad de destronarlo en su propia cancha. Para la cantera azulcrema, sería el segundo trofeo del semestre.

El equipo de Villacampa tiene la corona y quiere otra

En la Liga Femenil, el América está cerca de instalarse en semifinales y sigue siendo el favorito al título. El conjunto de Villacampa carga con la exigencia de repetir campeonato. A estas alturas, avanzar una ronda más es parte del camino. El resultado que se espera de las Águilas es el bicampeonato.

Esa exigencia ya se siente también en las categorías juveniles. La Sub-16 ganó su torneo y la Sub-19 se ganó el derecho a definir una final en casa. Son resultados que le dan sustento a la idea de que el club está tomando en serio toda su rama femenil. Las juveniles tienen campeonatos propios que disputar y ya empezaron a ganarlos.

El siguiente golpe puede llegar ante Pachuca. Si la Sub-19 se queda con el Apertura 2026, América tendrá dos trofeos conquistados por su cantera mientras su primer equipo sigue en carrera por el bicampeonato.