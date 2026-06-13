El himno ya no es un trámite, por primera vez, todos en el círculo
Hay momentos que uno no escribe desde la memoria. Los escribe desde el corazón.
Estaba parado sobre el césped del Estadio Azteca cuando entendí que el futbol, en su mejor versión, no es un deporte. Es un ritual de pertenencia. Y lo que ocurrió el 11 de junio de 2026, en los minutos previos al primer silbatazo de la Copa del Mundo, fue exactamente eso: un rito antiguo con una forma nueva, tan sencilla y tan devastadora que costó trabajo no quebrarse.
La FIFA había anunciado semanas antes el cambio en la ceremonia de los himnos. Los equipos ya no se formarían en la clásica línea sobre el césped. En su lugar, toda la delegación disponible de cada selección, titulares y suplentes juntos, rodeaba el círculo central de la cancha. Gianni Infantino lo había explicado con la grandilocuencia que lo caracteriza.
"La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción", sostuvo en su comparecencia con los medios internacionales. "La Copa Mundial de la FIFA trata de cada jugador y cada fan, esta nueva ceremonia refleja eso". Cuando uno lee eso en un comunicado de prensa, en una pantalla, entre reuniones, lo asimila como burocracia festiva. Como marketing con mayúsculas.
Pero hay cosas que solo existen cuando las ves.
La idea era que el himno nacional dejara de ser únicamente un protocolo previo al partido. Que el jugador número 26, el que sabe desde la concentración que no va a jugar, que va a calentar el banco durante noventa minutos, también pudiera estar ahí. Parado sobre el pasto de un Mundial. Sintiendo que pertenece. Eso es lo que nadie ve desde las tribunas, ni desde las cámaras de televisión, ni desde los estudios de análisis: la diferencia entre ser espectador de un momento histórico y ser parte de él. Entre mirar el círculo desde afuera y estar dentro. Yo lo vi de cerca, en la cancha.
El Azteca estaba lleno de una manera que trasciende los números. 80,824 aficionados abarrotaron el Coloso de Santa Úrsula para el partido inaugural del torneo más grande de la historia. El estadio que guarda en sus entrañas la memoria de Pelé y Maradona, el que sobrevivió terremotos y décadas de abandono y promesas incumplidas, abría sus puertas por tercera vez a una Copa del Mundo. Eso no tiene equivalente en el planeta. Ningún estadio ha hecho lo que este estadio ha hecho.
Y cuando los dos equipos comenzaron a salir, algo cambió en el aire.
No salieron once jugadores. Los seleccionados mexicanos, tomados de los hombros, cantaron el Himno Nacional en una noche histórica para el país. Veintiséis cuerpos en un círculo alrededor del centro del mundo. Banderas gigantes extendidas sobre el pasto verde. Una producción de 360 grados que lo envolvía todo, que no tenía un punto ciego, que llegaba hasta el último rincón de las gradas.
Entonces llegó la voz de Alejandro Fernández. Fue el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano, un instante de profunda solemnidad que erizó la piel de los asistentes y provocó lágrimas de emoción entre los fanáticos. El hijo de Vicente Fernández, con toda la carga simbólica que eso implica en este país, ejecutó cada estrofa con una afinación que no dejó espacio para la duda. Desde los primeros acordes, las voces del público se unieron de manera inmediata, haciendo que el estadio entero resonara con la fuerza del himno nacional.
Ochenta mil 824 personas cantando. Un solo sonido. Uno no sabe qué hacer con eso cuando lo tiene encima.
Y entonces lo vi a él. Armando "La Hormiga" González tiene 23 años. Durante el Apertura 2025 se proclamó campeón de goleo con 12 anotaciones. Para el Clausura 2026 volvió a alcanzar esa cifra, sumó 24 en un año futbolístico. Lo llaman La Hormiga porque carga más de lo que parece posible para su tamaño. Nadie lo preparó para esto.
El partido inaugural del Mundial 2026 todavía no comenzaba y el Estadio Azteca ya había entregado una de esas postales que quedan guardadas para siempre en la memoria del futbol mexicano. La Hormiga González, parado en el círculo central, con la bandera mexicana en el cielo, con la voz de Alejandro Fernández, se quebró. Gilberto Mora, junto a la Hormiga González y Mateo Chávez sintieron esa emoción por primera vez y las lágrimas brotaron ante el escenario del Estadio Ciudad de México lleno, entonando el Himno Nacional.
No lloraban de miedo. Lloraron de lo que pesa el honor. Había en ese llanto algo que los estadios raramente producen: verdad. No la verdad manufacturada de las ceremonias diseñadas por consultoras de experiencias inmersivas. La verdad de un muchacho que creció, con cuerpo pequeño en un deporte de cuerpos grandes, que tuvo que cargar el doble para que lo vieran la mitad y que en el momento en que el mundo entero lo miraba por primera vez no pudo sostener la emoción. No quiso sostenerla.
Eso es lo que hace el nuevo formato de los himnos que a algunos les pareció "progresista" y a otros les pareció innecesario: cada integrante del plantel vive ese momento de orgullo y representación, independientemente de si será titular o comenzará el encuentro desde el banco de suplentes. El suplente también existe. El número 26 también es México.
La Hormiga lloró por todos ellos.
Desde el terreno de juego, el Azteca tiene una geometría diferente a la que uno conoce desde afuera. Las tribunas no son paredes: son una montaña viva. Son decenas de miles de caras que te miran desde todos los ángulos, desde abajo y desde arriba, desde la sombra y desde la luz del atardecer. Entre periodistas, camarógrafos y los tarjetahabientes que Visa reserva para vivir esto de cerca, éramos un puñado de privilegiados parados sobre el pasto mientras el mundo observaba desde sus asientos. Cuando el himno comenzó a sonar, esa montaña se convirtió en una sola garganta y el privilegio dejó de importar. Ya no había tribunas ni campo, aficionados ni prensa. Solo había México.
Ya había estado en una inauguración de Copa del Mundo. Sé lo que es pararse sobre un campo en una noche así, con el protocolo encima y la adrenalina de la historia. Sé el frío particular que baja por la espalda cuando uno entiende dónde está. Pero esto fue diferente. Completamente diferente. Porque esta vez era mi himno.
No el himno de otro país que uno respeta con distancia profesional. No la ceremonia de una nación que uno observa con el cuaderno en la mano. Esta vez la voz que llenaba el estadio era la misma que aprendí de niño, la misma que cantaba sin entender del todo sus palabras pero que me pertenecían. Y cuando ochenta mil personas la cantaron al mismo tiempo a mi alrededor, no hubo manera de sostener la compostura periodística. No había texto que escribir en ese momento. Solo había que estar.
Delante de mí, el cuerpo técnico de México formaba su propio círculo silencioso. Javier Aguirre, con esa cara de hombre que ha visto todo y todavía le sorprende algo y Rafa Márquez a su lado. Dos figuras que representan épocas distintas del futbol mexicano, dos maneras distintas de haber amado a este país desde una cancha. El entrenador que regresó cuando nadie más quería venir y el capitán que durante una década cargó la banda con una dignidad que pocos entendieron en su tiempo. Los vi cantar.
Y cuando todo terminó, cuando la última nota del himno se disolvió en el rugido del estadio, se buscaron. Sin protocolo, sin pose, sin que nadie se los pidiera. Se dieron la mano. Aguirre y Márquez, el viejo y el eterno, unidos en ese gesto mínimo que en ese contexto lo decía todo. No era un saludo de trabajo. Era el reconocimiento de dos hombres que saben lo que cuesta estar ahí, lo que se dejó en el camino para llegar, lo que significa que México juegue un partido inaugural de Copa del Mundo en el Azteca.
No sé por qué ese apretón de manos me emocionó tanto. Quizás porque en el futbol todo se festeja a gritos y ese momento fue silencioso. Quizás porque la unidad no necesita anunciarse para ser real. Quizás porque Infantino puede hablar de fraternidad en todos los comunicados que quiera, pero la fraternidad de verdad se parece a eso: dos personas que se buscan con la mirada cuando termina algo grande y se estrechan la mano.
Sin más.
Pensé en 1970. En el Brasil de Pelé levantando la Copa en este mismo pasto. Pensé en 1986, en Maradona con la mano de Dios a pocos metros del lugar donde yo estaba parado. Pensé en todas las veces que este estadio estuvo a punto de perder su historia y se aferró a ella con la terquedad de las cosas que saben que son importantes.
Y pensé que todo lo que ese estadio guardó durante décadas estaba siendo devuelto esta tarde. Con intereses.
El círculo de jugadores en el centro del campo es una metáfora que la FIFA no calculó del todo, o quizás sí. No hay jerarquía en un círculo. No hay primero ni último, no hay derecha ni izquierda. Hay adentro y hay afuera. Y esta noche, veintiséis hombres con la bandera de México estaban adentro, juntos, mientras ochenta mil personas les cantaban desde todos los lados posibles.
Al finalizar, decenas de sombreros mexicanos comenzaron a elevarse por los aires como símbolo de celebración, mientras los aplausos y gritos no se detenían.
El rito había terminado. El partido aún no había comenzado. Y ya era, de lejos, la tarde más larga y más corta de mi vida.