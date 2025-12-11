El icónico estadio del FC Haka arde tras el descenso: un incendio provocado destruyó casi un siglo de historia
Casi 100 años de historia fueron consumidos por las llamas. El Tehtaan kenttä —construido en 1934 y uno de los estadios más simbólicos del futbol finlandés— ardió la noche del domingo en Valkeakoski
Te puede interesar: Once títulos de Toluca; once historias de éxito
Una de sus tribunas de madera —testigo de nueve campeonatos y 12 títulos de copa del histórico FC Haka— quedó reducida a cenizas en cuestión de minutos. El incendio, que también dañó el césped artificial, ocurrió unos meses después de que el equipo descendiera de la Veikkausliiga a la segunda división en octubre de este año, después de una pésima campaña.
Según informó la policía de Sisä-Suomi el fuego fue provocado. Tres menores de edad estaban presentes cuando comenzó el siniestro y uno de ellos confesó haber prendido un objeto que desató las llamas. Aunque la investigación se lleva a cabo como un caso de incendio intencional, la ley finlandesa impide imputar penalmente a cualquier persona menor de 15 años.
Esto, sin embargo, no los exime de responsabilidad civil. Las autoridades informaron que en Finlandia no existe una edad mínima para asumir las obligaciones de compensación por daños.
Las primeras imágenes del incendio mostraban cómo la tribuna, completamente hecha de madera, se consumía a una velocidad implacable. En pocos minutos, una estructura que había albergado a generaciones de aficionados quedó destruida. Las llamas, visibles desde distintas zonas del centro de Valkeakoski, fueron controladas antes de afectar otras áreas del recinto, pero el daño emocional y simbólico ya estaba hecho.
El presidente del club, Marko Laaksonen, reconoció a medios locales que el futbol es devastador. El Haka FC, uno de los equipos más laureados en la historia del futbol finlandés, enfrenta una temporada deportiva incierta tras el descenso. Ahora, además, debe lidiar con la reconstrucción de un estadio que forma parte de la identidad de la ciudad. “No necesitábamos esto, eso está claro”, declaró Laaksonen. “Hemos recibido mucho apoyo, y lo vamos a seguir necesitando”.
La ciudad de Valkeakoski, propietaria del estadio, también lamentó profundamente el hecho. Joni Kumlander, presidente del Consejo Municipal, expresó que Tehtaan kenttä es “un lugar querido para la gente de Koski” y aseguró que el ayuntamiento está comprometido a devolver el campo a condiciones de juego tan pronto como sea posible. Aunque no se han calculado los daños totales, tanto autoridades como cuerpo técnico anticipan un costo significativo.
La policía, por su parte, ha pedido prudencia a los aficionados. El caso ha generado reacciones intensas en redes sociales, algunas de ellas dirigidas a los menores involucrados.
La reconstrucción será costosa, pero también simbólica. El Haka, un club acostumbrado a levantarse en momentos difíciles, deberá hacerlo otra vez, esta vez desde las cenizas de su propio estadio.