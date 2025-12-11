Once títulos de Toluca; once historias de éxito
Con once títulos en su palmarés, Toluca se encuentra cerca de una nueva historia. De conquistar el Apertura 2025 ante Tigres, el conjunto escarlata alcanzaría 12 estrellas y empataría a Chivas como el segundo equipo más laureado de la Liga MX, quedando ambos solo atrás de América, que suma 16 campeonatos.
Sus conquistan abarcan desde la temporada 66-67, pasando por glorias en los Veranos de 1998, y los torneos del Apertura 2002, 2005 y 2008, el Bicentenario 2010 y el reciente Clausura 2025, una trayectoria que coloca al equipo como uno de los más ganadores en su historia.
Temporada 66-67
El 19 de febrero de 1967 quedó marcado como el día en el que Toluca conquistó su primer título de Liga, luego de 13 años en la Primera División. Aquel campeonato se gestó bajo la dirección de dos entrenadores: José Moncebáez, responsable de la primera vuelta e Ignacio Trelles, quien asumió en octubre de 1966. En esa memorable temporada, Amaury Epaminondas brilló con 21 goles para coronarse como campeón de goleo. La lucha por el título se definió en las últimas jornadas cuando Toluca y América llegaban igualados en puntos en las últimas tres fechas; sin embargo, los azulcremas cedieron con dos empates y Toluca encadenó tres triunfos consecutivos.
Temporada 67-68
Toluca consiguió su segundo campeonato bajo la dirección de Ignacio Trelles, consolidándose como uno de los equipos de mayor solidez en la época. Los Diablos Rojos finalizaron en la cima de la tabla con 44 puntos, superando por cuatro a los Pumas. El equipo escarlata solo sufrió con cuatro derrotas en 20 encuentros, muestra de su consistencia tanto en casa como fuera de ella. Su coronación llegó con tres jornadas de anticipación, el 7 de enero de 1968, cuando vencieron 3-0 a Pumas. Toluca marcó una de las primeras etapas doradas en su historia.
Temporada 74-75
Bajo la dirección técnica de Ricardo de León, el Toluca volvió a coronarse. El título se definió en el entonces Estadio Toluca 70, donde los Diablos Rojos vencieron 1-0 al León en su penúltimo compromiso del Cuadrangular Final, instancia que disputaron contra La Fiera, Curtidores y Cruz Azul. La solitaria anotación del ecuatoriano Ítalo Estupiñán, su máximo referente ofensivo, bastó para sentenciar el encuentro ante el club del Bajío y encaminar al Toluca hacia su coronación que consolidó el exitoso proyecto encabezado por De León.
Verano 1998
Tras 23 años de espera, Toluca volvió a coronarse campeón de la Liga MX, una campaña en la que mostró una notable regularidad al terminar como líder general con 33 puntos. En la Liguilla, el equipo dirigido por Enrique Meza dejó en el camino al Atlante, América y posteriormente al Necaxa. Los Diablos Rojos llegaron al partido de vuelta en el Estadio Nemesio Diez con desventaja 2-1 tras la Ida en el Estadio Azteca. Para complicar más el panorama recibieron dos goles tempraneros que los pusieron abajo en el marcador 2-0 al minuto 2. Sin embargo, el conjunto escarlata protagonizó una remontada histórica para finalmente imponerse 6-4. Ya tenían un arma letal: José Saturnino Cardozo, quien a la postre se convertiría en su goleador histórico.
Verano 1999
Toluca solo tardó un año en volver a levantar el trofeo en una de las Finales de mayor emoción en el futbol mexicano. En aquella serie ante Atlas, ambos equipos demostraron una ofensiva desbordada que derivó en un espectacular empate en el global 5-5. La definición llegó desde los once pasos, en un Estadio Nemesio Diez, donde los escarlatas se impusieron 5-4 gracias a la intervención de Hernán Cristante. Toluca conseguía su segundo campeonato en la era de Enrique Ojitos Meza.
Verano 2000
De nuevo, bajo el mando de Enrique Meza, dominaron el torneo de principio a fin al terminar como líderes con 40 puntos. En Liguilla ofreció una de las demostraciones ofensivas más abrumadoras que se recuerden: goleó 9-0 al Puebla en Cuartos de final, superó 6-3 a Chivas en Semifinales y remató 7-1 sobre Santos en la Final. La dupla letal conformada por José Saturnino Cardozo y Carlos María Morales fue protagonista absoluta de esa histórica Liguilla ––al culminar con 8 goles cada uno–– reafirmando el poderío ofensivo que caracterizó a aquel Toluca.
Apertura 2002
Toluca alcanzó su séptimo campeonato con el argentino Ricardo La Volpe. Cerraron la Fase Regular como sublíderes del torneo. Hacia la Fase Final dejaron en el camino a Chivas, Santos y enfrentaron a Morelia en la Final Cayeron 1-0 en la Ida, pero golearon 4-1 en la Vuelta para un marcador global 4-2.
Apertura 2005
Ahora, bajo la dirección técnica del argentino Américo “Tolo” Gallego, Toluca volvía a ganar un título. En la Liguilla eliminaron primero a Cruz Azul, Pachuca y en la Final enfrentaron a Rayados tras un empate 3-3 en la Ida y después de impusieron 3-0 en la Vuelta para sellar el global 6-3. Con esta victoria el club sumó su octavo título y reafirmó su condición como uno de los equipos más dominantes del futbol mexicano en esa década.
Apertura 2008
Toluca se impuso a Cruz Azul en una Final dramática que se decidió en penales tras un cerrado 2-2. La serie se extendió a una tanda llena de tensión en la que Los Diablos Rojos triunfaron 7-6. El equipo escarlata contó con una figura de goleo del chileno Héctor Mancilla, pieza clave durante la campaña. El desenlace llegó cuando Alejandro Vela falló su cobro.
Bicentenario 2010
Toluca consiguió su décimo título en el Bicentenario 2010. En la Final ante Santos ambos mostraron una serie equilibrada 2-2 en el global, pero el campeón se definió, una vez más, desde los penales. En la tanda Los Diablos se impusieron 4-3 coronándose con el técnico mexicano José Manuel Chepo de La Torre. El momento cumbre llegó cuando Édgar Dueñas convirtió el penal, que desató la euforia en el Nemesio Diez.
Clausura 2025
Toluca se convirtió en campeón tras vencer en la Final de Vuelta 2-0 al América. Los escarlatas consiguieron su primer título desde 2010, mientras que Las Águilas se quedaron sin el tetracampeonato. Luan García y Alexis Vega anotaron por los Diablos, que acabaron así con 15 años de sequía sin ganar un trofeo de Liga.