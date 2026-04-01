El Inferno de la Azzurra: Las claves de la tragedia italiana en los Balcanes
Italia consumó su propia aniquilación bajo el peso aplastante de los Balcanes. La Azzurra, la aristócrata del futbol europeo, sucumbió ante Bosnia y Herzegovina en tanda de penales con marcador de 4-2 y por tercera vez consecutiva, la tetracampeona, fue desterrada de la Copa del Mundo en una noche de marzo en Zenica que seguramente marcará generaciones.
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Fue una agonía de 120 minutos, aunque durante el primer tiempo y alguna parte del segundo, todo pareció esperanzador para Italia. Al minuto 15, la Azzurra aprovechó un error en el despeje del guardameta rival Nikola Vasilj —provocado por la presión de Mateo Retegui— y tras una asistencia de Nicolò Barella, Moise Kean abrió el marcador.
Parecía que, por fin, los astros se alineaban para exorcizar a los viejos fantasmas.
Sin embargo, la estructura de Gennaro Gattuso se resquebrajó cuando una entrada imprudente de Alessandro Bastoni sobre el último hombre Ermedin Demirovic valió una tarjeta roja antes del descanso y dejó al equipo huérfano de liderazgo defensivo.
A partir de ahí, el partido se transformó en un asedio constante de los dragones bosnios.
El equipo de los Balcanes tuvo 21 disparos a puertas en los primeros 78 minutos y a pesar de la heroicidad de Gianluigi Donnarumma el suplente Haris Tabakovic finalmente venció los tres postes luego de que Gigio despejara un cabezazo de Edin Dzeko.
El empate al 79 fue el mazo que terminó por derribar la resistencia. Italia, replegada y exhausta, sobrevivió a la prórroga gracias a un Donnarumma pletórico, autor de trece paradas antológicas que, ahora sabemos, solo retrasaron lo inevitable.
En los penales el colapso fue total. Los fallos del primer tirador, Pio Esposito, y Bryan Cristante, el tercero—atormentados quizás por el fantasma de Roberto Baggio— sellaron el 4-1 definitivo.
Italia se quedó fuera de 2026 y, por primera vez, un país campeón se perderá tres ediciones consecutivas de la Copa del Mundo. Por ahora, el invierno de la Nazionale parece no tener fin.
Las claves del naufragio italiano en Zenica
El colapso táctico tras la expulsión de Bastoni
La tarjeta roja a Alessandro Bastoni en el minuto 41 desmanteló por completo el planteamiento inicial de Gattuso.
Con un hombre menos, el técnico se vio forzado a sacrificar el volumen ofensivo para intentar sostener un resultado que se antojaba corto ante el empuje local. Italia pasó de proponer a padecer. Renunció a la posesión del balón y permitió que Bosnia adelantara sus líneas hasta convertir el área de Donnarumma en un campo de tiro constante.
La gestión de los cambios por parte de Gattuso tampoco lograron equilibrar el equipo. La salida de jugadores con capacidad de retención para introducir piezas de corte puramente destructivo terminó por aislar a los delanteros, lo que dejó a la Azzurra a merced de una marea bosnia que no dejó de crecer.
La incapacidad de neutralizar el asedio aéreo y la dependencia constante de Donnarumma
El dominio de Bosnia y Herzegovina en el juego directo resultó demoledor durante la segunda mitad y toda la prórroga.
Los locales, conscientes de su superioridad física tras la salida del central titular italiano, bombardearon el área con centros laterales que desnudaron las carencias de una zaga improvisada.
El gol de Tabaković fue solo la consecuencia lógica de un equipo que permitió treinta y un remates. A pesar de que Donnarumma firmó una actuación de leyenda con trece paradas, la estructura defensiva fue incapaz de alejar el peligro de las zonas críticas.
La fatiga acumulada en los laterales impidió cerrar los pasillos interiores, lo que facilitó que los centrocampistas bosnios llegaran con libertad para asistir.
Italia murió por asfixia. Fue incapaz de ganar los duelos individuales en el aire y permitiendo que cada balón parado se sintiera como una sentencia de muerte inminente.
El vacío de liderazgo y jerarquía en momentos límite
La ausencia de figuras capaces de gestionar el tempo del partido en la prórroga fue alarmante. En este escenario, que exigía sangre fría para dormir el balón y forzar el error rival, Italia se mostró errática y temerosa.
La falta de un referente que pusiera orden en la medular provocó que el equipo perdiera balones infantiles y entregara la iniciativa a una Bosnia que, sin tener una técnica superior, superó a la Azzurra en determinación y carácter competitivo.
Esta carencia de liderazgo se trasladó directamente a la tanda de penales.
Mientras los lanzadores locales ejecutaron con precisión, los rostros de los jugadores italianos reflejaban un pánico paralizante. La elección de los ejecutores y el orden de los mismos dejó dudas razonables sobre la preparación mental del grupo; es evidente que el estigma de las eliminaciones de 2018 y 2022 pesa más que el escudo en el pecho de esta nueva generación.
¿Qué pasó con la magia del Catenaccio?
El Catenaccio —cuyo nombre se traduce literalmente como cerrojo—, es la doctrina que definió la identidad del futbol italiano durante décadas.
Esta filosofía, que alcanzó su paroxismo en los años 60 bajo la tutela de Helenio Herrera en el Inter de Milán, se fundamenta en una defensa inaccesible que utilizaba la figura del libero como último baluarte tras una línea defensiva de marcaje al hombre.
La escuela italiana perfeccionó este arte, el del sistema táctico de asfixia. Sin embargo, en el desastre de Zenica, lo que otrora fue un muro de granito se manifestó como un tabique de cristal.
“Se juega mejor con 10 que con 11”, decía El Mago Herrera. El equipo de Gattuso esta noche fue incapaz de aplicar la esencia defensiva de esta vieja escuela ahora perdida.
Faltó quizás esa malicia competitiva para ensuciar el juego tras la expulsión de Bastoni y esa capacidad de convertir el área propia en un territorio prohibido.
La ausencia de un jerarca defensivo que ordenara el repliegue y la fragilidad en los duelos aéreos evidenciaron que Italia ha extraviado su manual de supervivencia más elemental, dejando el cerrojo abierto en la noche más fría de su historia.