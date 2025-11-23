El legado de Stephany Mayor
La otra noche Stephany Mayor entró de cambio y soltó un zurdazo —con la pierna menos hábil admitiría después—. Desde la banca presenció cómo Tigres iba en desventaja 3-0 ante América en la Final de Ida Apertura 2025. Un marcador que pesaba. Con su gol despertó a las felinas. Stephany arengó a sus compañeras hacia la banca, se llevó el dedo índice derecho a cabeza. Ahí en la mentalidad, insinuaba ella, era donde comenzaba la remontada en un momento crítico del partido.
“Con un gol estamos dentro”, anticipó Stephany en el vestidor a sus compañeras al medio tiempo como una suerte de predicción. Aquella noche La Generala estaba convencida: realmente creía que podían remontar. Era la primera vez desde el Apertura 2023 —también contra el América— que anotaba en una Final de Liga. Esa anotación, la sexta en su historial, la convertían en la segunda jugadora con más goles en las Finales de la Liga MX Femenil.
Te interesa: Las históricas de Tigres: Elizondo, Cruz y Ferral
María Fernanda Ibáñez, periodista de ABC en Nuevo León, destaca que Mayor fue una de las primeras jugadoras sobresalientes de México desde sus inicios en Selecciones Juveniles, incluso antes de la creación de la Liga MX Femenil. Al llegar a Tigres, desde el Clausura 2020 su incorporación fue vista como la llegada de una de las mejores delanteras mexicanas. A pesar de que su carrera se desarrollo más en Islandia que en México. La afición de Tigres tuvo una buena aceptación a Stephany Mayor, quien rápidamente se posicionó como referente en la Liga Mexicana por su versatilidad en varias posiciones y por cómo las entrenadoras y entrenadores supieron posicionarla en el campo.
Por un lado, en el terreno de juego, es una jugadora “aguerrida”, que grita órdenes, corre y “meta la pierna”, que la muestran con una imagen competitiva. Por otro, María Fernanda, cuenta que al hablar con ella en persona o en entrevistas deja ver una “persona muy dulce”, que se expresa fácilmente con "sencillez" y "picardía". Esa apertura se extiende a temas personales como su relación de familia con la exfutbolista Bianca Sierra. Un tema que era considerado tabú en México, pero Stephany aborda con naturalidad y sin reservas. Este contraste de su personalidad ha sorprendido a los medios de comunicación en Nuevo León.
Stephany ha hablado abiertamente sobre su vida personal, incluyendo su maternidad junto a Bianca. Ambas comparten un pódcast nombrado “Soccer Moms”, donde la maternidad se cruza con el futbol. María Fernanda señala que esta apertura ha ayudado a “romper esquemas”, y ha abierto el panorama a otras jugadoras del mismo equipo fomentando que se sientan más cómodas. Además, la afición tiene una conexión especial con la pareja y sus gemelos, quienes incluso asisten a los entrenamientos, normalizando su presencia en el entorno del futbol.
Bianca asiste a todos los partidos y entrenamientos de Stephany con los bebés. Lloró desde la tribuna por la emoción de verla anotar un gol la noche del jueves. Las jugadoras del equipo interactúan con sus gemelos, los cargan y disfrutan de su compañía. Bianca está constantemente presente. Esta apertura sobre su vida personal y familiar le ha cambiado su visión del futbol.
En cuanto a su desempeño en el campo, María Fernanda explica que Stephany llegó a Tigres como centro delantera, una posición en la que era muy efectiva en la portería. Sin embargo, con el actual entrenador, el español Pedro Martínez Losa, juega como contención y Mayor sigue en proceso de adaptación.
Su cuota goleadora ha disminuido en los últimos torneos. Su mejor registro de goleo se remonta al Apertura 2021, torneo en el que anotó 13 tantos en Fase Regular, en el Clausura 2024 marcó 12 goles y en el Clausura 2022, 11 dianas. Es una realidad que en los últimos tres torneos esta cifra ha bajado considerablemente, con solo dos tantos en cada uno.
Mayor se está reconociendo en una nueva posición, en la que admite que “no es su fuerte”. A pesar de esto, María Fernanda, la describe como una jugadora “plurifuncional”, que se adapta rápidamente a cualquier posición y una lideresa. El cambio de posición ha implicado pasar de una función ofensiva principal a una más de conexión entre defensa y delantera, controlando el juego desde mediocampo. La decisión de este cambio se relaciona también con su edad —34 años— sugiriendo una adaptación a una menor velocidad.
Al sistema de juego “metodista” de Roberto Medina se adaptó rápidamente al igual que con el español Pedro Martínez Losa —con quien busca la séptima estrella—. Bajo la dirección de estos entrenadores se le vio un óptimo rendimiento, incluso con Losa, quien decidió moverla al medio campo como contención, una adaptación que Mayor ha manejado bien debido a su edad y a la necesidad de ajustar su posición.
En contraste con la canadiense Carmelina Moscato y con la española Milagros Martínez su estilo de juego “era más libre”, y Stephany no se veía tan cómoda en el campo como con Roberto o Pedro. A menudo se “perdía” o “dispersaba” en el campo, a pesar de haber tenido temporadas goleadoras en esos periodos.
Títulos con Tigres: Guard1anes 2020 y 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023
La goleadora mexicana ha vivido sus temporadas de mayor dificultad —entre 2024 y 2025—. Esto se debe en parte a su cambio de posición de delantera central a contención. Lo que naturalmente reduce sus posibilidades de gol. Ha tenido algunas lesiones que afectaron significativamente su rendimiento. La afición, que inicialmente la recibió “muy bien”, se ha “metido un poco con ella” durante estas etapas.
Un periodo en el que la periodista observa frustración en el campo. A pesar de que Mayor es una jugadora aguerrida, ha mostrado desesperación cuando las cosas no salen en el terreno de juego. Se manifiesta con gestos volteando a la banca, se acelera en el juego o se lleva las manos a la cabeza.
Su ausencia en el primer tiempo de la Final de Ida contra América, la pasada noche del jueves, en el Estadio Ciudad de los Deportes, fue una decisión estratégica debido a las lesiones que le han venido pesando. Tenerla en el segundo tiempo al “80 por ciento de su capacidad” era preferible que tenerla 90 minutos “al 30 por ciento”. A pesar de esto, Mayor entró con el marcador 3-0 en contra, anotó el primero para las Amazonas y su gol, junto con su espíritu de liderazgo, ayudó a levantar el ánimo de sus compañeras. Se llevó las manos inmediatamente a la cabeza después de meter el gol, lo cual fue interpretado como una señal de mantener la calma y "ponerle cabeza" al juego.
Su impacto decisivo como lideresa y goleadora en un momento de dificultad remiten a su apodo como La Generala, que se originó por su festejo de gol tipo saludo militar y se consolidó por su liderazgo en la cancha.
Mayor renovó con Tigres hasta 2026, con opción a un año más, pero la expectativa general es que podría estar cerca de anunciar su retiro del futbol profesional. Un cierre significativo en su carrera podría ser el título de este Apertura 2025 en El Volcán, que le abriría la posibilidad de jugar el Campeona de Campeonas y alargar su etapa como futbolista.
Nombre: Sandra Stephany Mayor Gutiérrez
Nacionalidad: Mexicana
Lugar de nacimiento: Ciudad de México
Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1991
Edad: 34 años
Estatura: 1.62 m.