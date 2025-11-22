Las históricas de Tigres: Elizondo, Cruz y Ferral
Fernanda Elizondo, Belén Cruz y Cristina Ferral representan tres pilares históricos de Tigres femenil. Cada una con una trayectoria que ha marcado distintas áreas del campo. Elizondo ha sido parte de los seis títulos de Liga. Belén Cruz fue formada en la cantera felina desde 2017 y se ha mostrado como una mediocampista versátil y fundamental en el equilibrio del equipo. Y Cristina Ferral —con experiencia en el futbol europeo— se ha convertido en una de las líderes defensivas. Las tres forman un núcleo de constancia y talento dentro de las Amazonas.
Fernanda Elizondo
Fernanda Elizondo llegó a Tigres femenil desde enero 2018, debutó profesionalmente el 3 de febrero de eso año contra León, donde anotó su primer gol al minuto cuatro. La delantera mexicana consiguió una de sus mejores cuotas de goleo en el Apertura 2018 con seis tantos, otro de sus mejores registros fue en el Clausura 2022 con cinco goles en su registro.
A pesar de no ser siempre titular su permanencia habla de su valor como futbolista. En cuanto a logros colectivos Fernanda puede presumir una de las vitrinas más completas del futbol mexicano. Ha sido parte fundamental de los planteles campeones en seis torneos. Su presencia la posiciona como una jugadora histórica del club.
Con Tigres ha conseguido los siguientes éxitos:
- Liga MX Femenil: Clausura 2018
- Liga MX Femenil: Clausura 2019
- Liga MX Femenil: Guard1anes 2020
- Liga MX Femenil: Guard1anes 2021
- Liga MX Femenil: Apertura 2022
- Liga MX Femenil: Apertura 2023
Belén Cruz
Belén Cruz es una de las jugadoras surgidas de la cantera y una de las que mejor representa la identidad del club. La originaria de Acapulco, Guerrero, llegó al equipo desde el arranque de la Liga MX Femenil en el 2017 y rápidamente se convirtió en una jugadora confiable por su capacidad de adaptarse a distintos roles del mediocampo.
Desde su debut —el 28 de julio de 2017— ha asumido un papel clave en la estructura del equipo. Su talento para sumarse al ataque la han convertido en una mediocampista completa. A lo largo de los años ha demostrado una notable consistencia al ser considerada regularmente en las alineaciones titulares.
En Liguilla también ha demostrado su talento. En el Apertura 2023, torneo donde Tigres consiguió el título, registró dos anotaciones, incluida una en la Final contra América, donde lograron una contundente victoria 3-0.
Con Tigres ha conseguido los siguientes éxitos:
- Liga MX Femenil: Clausura 2018
- Liga MX Femenil: Clausura 2019
- Liga MX Femenil: Guard1anes 2020
- Liga MX Femenil: Guard1anes 2021
- Liga MX Femenil: Apertura 2022
- Liga MX Femenil: Apertura 2023
Cristina Ferral
Cristina Ferral se formó en el futbol universitario mexicano y después en la Universidad del sur de Florida. Sus primeros pasos profesionales los dio en Europa. Entre el 2017 y 2018 se formó en el Olympique de Marsella, etapa donde fortaleció su técnica.
Su llegada a las Amazonas se dio en el Apertura 2018, y desde entonces se ha consolidado como una de las jugadoras eternas de las felinas. A lo largo de los años ha aportado jerarquía y liderazgo. Con Tigres ha conquistado múltiples títulos de Liga Femenil y Campeona de Campeonas, lo que la convierte en una de las jugadoras más laureadas de la institución.
Con Tigres ha conseguido los siguientes éxitos:
- Liga MX Femenil: Clausura 2019
- Liga MX Femenil: Guard1anes 2020
- Liga MX Femenil: Guard1anes 2021
- Liga MX Femenil: Apertura 2022
- Liga MX Femenil: Apertura 2023