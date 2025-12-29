El Mundial 2026: 590 mil turistas obligan a abrir la puerta de las casas en México
El Mundial de 2026 traerá goles, afición y estadios llenos, pero también un reto silencioso que ya empieza a dimensionarse: México no tiene suficientes cuartos de hotel para alojar a todos los visitantes. De acuerdo con un análisis de Deloitte, alrededor de 590 mil turistas que requieren alojamiento visitarán la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante el torneo, una demanda que difícilmente podría ser absorbida solo por la infraestructura hotelera tradicional.
La magnitud del evento —48 selecciones, más partidos y estancias más largas— tensionará la capacidad de hospedaje en las tres sedes mexicanas. Frente a ese escenario, los alojamientos de corta estancia, con Airbnb a la cabeza, aparecen como un amortiguador clave para evitar una crisis de disponibilidad y precios durante la Copa del Mundo.
El estudio estima que 90 mil de esos visitantes se hospedarán en Airbnb, lo que generará más de 560 mil noches de alojamiento y una derrama económica directa superior a 558 millones de dólares en el país. No se trata solo de camas adicionales, sino de un modelo que redistribuye el gasto turístico hacia colonias, barrios y zonas metropolitanas que tradicionalmente quedan fuera de los corredores hoteleros.
Ciudad de México: el mayor impacto económico
En la Ciudad de México, donde se concentrará la mayor parte de la actividad, llegarán cerca de 299 mil turistas que requieren alojamiento, una cifra que supera con creces la oferta hotelera disponible en periodos normales, incluidos 44 mil huéspedes de Airbnb, quienes generarán aproximadamente 274 mil noches de hospedaje.
El gasto promedio estimado por huésped en Airbnb será de 316 dólares por noche, sólo alojamiento y consumo fuera del hospedaje. En términos de facturación total, el efecto del gasto de estos visitantes alcanzará cerca de 345 millones de dólares, principalmente dentro de la ciudad.
Los ingresos de los anfitriones capitalinos se proyectan en casi 13 millones de dólares, con un ingreso promedio por anfitrión cercano a 1,800 dólares durante todo el evento. El impacto económico respaldará aproximadamente 13,070 empleos equivalentes a tiempo completo en 2026, con el sector de servicios de hospitalidad como principal beneficiado, seguido del comercio minorista, el sector agrícola, bebidas y tabaco, además de actividades culturales y deportivas.
Guadalajara: turismo, empleo y nuevas oportunidades
En Guadalajara y su zona metropolitana, se espera la llegada de aproximadamente 138 mil turistas que requieren alojamiento. De ellos, alrededor de 20 mil serán huéspedes de Airbnb, quienes contribuirán con cerca de 129 mil noches de alojamiento durante el torneo.
El impacto total del gasto de estos visitantes se estima en 101 millones de dólares, concentrado principalmente en la ciudad y áreas cercanas. Esta actividad económica respaldará alrededor de 3,510 empleos equivalentes a tiempo completo en 2026.
Los ingresos totales de los anfitriones en Guadalajara alcanzarían casi 4 millones de dólares, con un ingreso promedio por anfitrión cercano a 900 dólares durante el evento.
Monterrey: alta demanda y mayor ingreso por anfitrión
Monterrey también enfrentará una demanda significativa. Se estima que alrededor de 154 mil turistas que requieren alojamiento visitarán la ciudad y su zona conurbada, incluidos 26 mil huéspedes de Airbnb, quienes generarán aproximadamente 161 mil noches de hospedaje.
El efecto total del gasto de estos visitantes se calcula en 113 millones de dólares, mientras que los ingresos de los anfitriones alcanzarían casi 7 millones de dólares, con un ingreso promedio por anfitrión cercano a 1,000 dólares durante el Mundial.
En términos laborales, el impacto del gasto de los huéspedes en Airbnb respaldará alrededor de 4,420 empleos equivalentes a tiempo completo en 2026, consolidando al torneo como un motor relevante de actividad económica regional.
Un efecto que va más allá del torneo
Más allá de la derrama inmediata, el estudio subraya que el beneficio económico no terminará con el último partido. El llamado turismo de retorno —aficionados que visitan México por el Mundial y regresan en años posteriores— podría generar 239 millones de dólares adicionales en los cinco años siguientes, refuerza el impacto de largo plazo en las ciudades sede.
En un Mundial que se jugará en tres países y 16 ciudades, México aparece como uno de los territorios donde el impacto se sentirá con mayor claridad en la economía urbana. La Copa del Mundo no solo se disputará en el Estadio Azteca, el Akron o el BBVA; también se jugará en salas, departamentos y casas que, por unas semanas, se convertirán en el epicentro de una derrama turística histórica.
Comparativa: impacto del alojamiento tipo Airbnb por ciudad
Indicador
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Turistas, requieren alojamiento
299,000
138,000
154,000
Huéspedes en Airbnb
44,000
20,000
26,000
Noches alojamiento en Airbnb
274,000
129,000
161,000
Gasto estimado de huéspedes Airbnb
345 MDD
101 MDD
113 MDD
Ingresos totales anfitriones
13 MDD
4 MDD
7 MDD