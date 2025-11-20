El poder español impulsa al América Femenil en la Final
El sello español de América femenil se refleja en cada línea del campo. En la portería Sandra Paños aporta seguridad, experiencia internacional y una lectura impecable del juego, que la ha convertido en un pilar indiscutible del equipo. En la media cancha destaca Irene Guerrero por su visión en el campo, precisión en el pase y su capacidad para recuperar el balón en la creación ofensiva. Su juego aporta equilibrio y da ritmo al equipo.
Al frente Bruna Vilamala ofrece juventud, movilidad e instinto goleador. Todo este poderío español se potencia con la dirección técnica del español Ángel Villacampa, quien ha sabido integrar estas piezas con un estilo de juego propositivo. Su liderazgo ha llevado al América a disputar de nueva cuenta otra Final con la promesa de conseguir el tercer título de la historia azulcrema.
“Tigres es un equipo con jugadoras muy determinantes. El foco tiene que estar en nosotras y dar nuestra mejor versión".- Irene Guerrero, jugadora de América
Irene Guerrero se ha consolidado como una de las figuras más importantes de América femenil. Su desempeño en el Apertura 2025 es prueba de ello. Con ocho goles en torneo la mediocampista española no solo aporta equilibrio y distribución, se ha convertido en una pieza que termina las jugadas ofensivas. Su presencia en el medio campo marca diferencias por su precisión en el medio campo e inteligencia táctica.
Desde su llegada al club en el Apertura 2024, Irene Guerrero acumula tres torneos vistiendo la camiseta azulcrema y registra un total de 20 goles ––este fue su mejor torneo a la ofensiva con ocho tantos––. Estos números son sobresalientes para una jugadora de su posición. Con cada partido Irene reafirma su importancia en el esquema americanista.
"Nosotras estamos preparadas mentalmente para estar concentradas durante todo el partido. Somos un rival muy difícil a derrotar".- Irene Guerrero, jugadora de América
“Cuando tenemos que revertir las cosas sacamos fuerza de cualquier lado. Tenemos que minimizar errores y estar concentradas cada minuto del partido”.- Sandra Paños, portera americanista
Sandra Paños refleja su liderazgo bajo la portería del América, a la que llegó en el Apertura 2024. Su mayor aporte está en la solidez defensiva y en la tranquilidad que transmite a sus compañeras en momentos de presión. La propia guardameta lo resume con claridad: "Las españolas que hemos venido a jugar a América hemos aportado edad sobre todo, venimos a aportar experiencia y cómo vemos nosotras el futbol, todas hemos aportado conocimiento táctico en el campo y pequeños detalles porque en Europa jugamos más adelantadas".
"Vamos a dejar el alma en el campo. Dos partidos igualmente importantes, lo que pase el jueves tampoco va a determinar lo que vaya a pasar el domingo".- Bruna Vilamala, delantera
Bruna Vilamala tuvo un debut destacado en su primer torneo con el América Femenil, donde rápidamente se ganó un lugar como titular al disputar 11 partidos desde el arranque. Su capacidad para atacar espacios, su intensidad y su olfato goleador la convirtieron en una pieza clave del frente ofensivo azulcrema. En el torneo regular marcó 5 goles, demostrando su rápida adaptación a la Liga MX Femenil, y en la Liguilla reafirmó su importancia al anotar un tanto decisivo en los Cuartos de Final ante Rayadas, consolidándose como una de las nuevas armas ofensivas del equipo.