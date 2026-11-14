El poderío del América Femenil ya se siente desde la cantera

El primer trofeo del semestre para el América Femenil podría llegar de su cantera. Mientras el equipo campeón de Ángel Villacampa disputa los cuartos de final ante Toluca, las juveniles de Lorena Galindo ya están a dos partidos del título. La presión ahora cambia de lado. Pachuca, bicampeón de la Sub-19, tendrá que defender su corona en una serie que se define en casa del superlíder.

Hay algo más interesante que la posibilidad de levantar dos trofeos en el mismo semestre. América ha puesto a competir por el campeonato a dos equipos con exigencias distintas. Al de Villacampa se le mide por su capacidad de defender el título en la Liga Femenil. Al de Galindo, por lo que puede hacer una generación que ya terminó por encima del resto en la fase regular y ahora tiene enfrente al equipo que ha dominado su categoría.

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La cantera pone a prueba al bicampeón

La señal más clara del trabajo en la Sub-19 está en la tabla. América terminó como superlíder y eso le permite cerrar la final en casa. En una serie de ida y vuelta contra Pachuca, ese mérito le da la posibilidad de resolver el campeonato en su cancha después de visitar el Estadio Hidalgo.

La goleada 5-1 sobre Chivas dejó otro dato que ayuda a entender el peso de este equipo. Los cinco goles fueron de cinco jugadoras distintas. En una semifinal que América perdía al descanso, la respuesta ofensiva se repartió entre Génesis Ayón, Carol Acuña, Hanna Contreras, Lua Lopez y Kemberly García. Esa variedad le dio a Galindo varias vías para cambiar un partido que se había complicado.

Villacampa defiende la corona y la Sub-19 va por la suya

En el primer equipo, el reto sigue abierto. América disputa los cuartos de final ante Toluca y la condición de campeón amplifica cada resultado. El poderío del conjunto de Villacampa lo pone en la conversación por el bicampeonato, pero el primer paso es resolver su eliminatoria.

La sensación de que América empieza a volverse “invencible” nace de esa capacidad de competir arriba en dos frentes a la vez.

La seriedad del trabajo en la rama femenil se refleja en un primer equipo que defiende un título y en una Sub-19 que sostuvo el superliderato hasta ganarse el derecho de cerrar su final en casa. Si las juveniles destronan a Pachuca, serán ellas quienes inauguren la cuenta de trofeos del semestre en Coapa.