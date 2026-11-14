América Femenil es felicitado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, felicitó al América Femenil por su próxima participación en el Mundial de Clubes Femenil 2028.

"¡Enhorabuena al América por haberse clasificado para la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Clubes", dijo el directivo en un video publicado en sus redes sociales.

"Estamos deseando verlas jugar en esta competición, que marcará un antes y un después y que simbolizará el crecimiento y la unidad global del futbol femenino de clubes".

El Mundial de Clubes Femenino será la primera edición, contará con la participación de 19 equipos y se disputará del 5 al 30 de enero del 2028 en Estados Unidos.

Hasta el momento, además del América Femenil, ya hay cuatro equipos calificados: Wuhan Jiangda, Naegohyang, Gotham FC y Cruzeiro.